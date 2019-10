Toho se měli dopustit začátkem února letošního roku v obci na Zlínsku. Podle policie vykradli rodinný dům a jeho obyvatele připravili o téměř čtyři miliony korun.

Podle tiskové mluvčí zlínské policie Moniky Kozumplíkové, stálo na začátku celého případu oznámení majitelky domu o jeho vykradení. Pachatelé odcizili zejména peníze, ale také elektroniku. Na místo vyrazil kompletní kriminalistický výjezd.

„Kriminalistický technik na místě zajistil stopy, které následně odeslal do kriminalistického ústavu ke zkoumání. Policistům se na základě získaných poznatků podařilo zjistit, jakým vozidlem se pachatelé u rodinného domu v centru městečka pohybovali. Po několika měsících intenzivního pátrání, vyhodnocení všech informací a po obdržení výsledků odborných vyjádření měli jasno,“ přiblížila Monika Kozumplíková.

Podle ní pochází starší z pachatelů přímo z města, kde kradl, mladší žije v Západních Čechách.

„Právě pro toho si kriminalisté přijeli do jeho bydliště, kde ho společně s tamními policisty zadrželi. Ke krádeži se odmítl vyjádřit. Mladší z pachatelů se v místě trvalého bydliště dlouhodobě nezdržoval, navíc nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody za obdobnou trestnou činnost. Policisté ze speciálního útvaru ho vypátrali v minulém týdnu na Blanensku a převezli ho rovnou do věznice, kde si odpykává trest, k němuž byl odsouzen v loňském roce,“ doplnila mluvčí.

Oba muži za sebou mají podle informací policie kriminální minulost. Mladší byl trestaný celkem pětkrát pro majetkovou trestnou činnost, starší má v rejstříku trestů celkem 16 záznamů pro trestnou činnost násilnou i majetkovou. Nyní oběma recidivistům v případě prokázání viny a odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.