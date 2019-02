„Na linku 112 jsme obdrželi oznámení o výbuchu a následném požáru. Při příjezdu na místo požáru jednotky zjistily, že se jednalo o požár v sedmipatrové ubytovně, ve bylo podle prvotních informací několik desítek osob,“ uvedla k nočnímu výjezdu mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.



Vendula Matějů dále dodala, že vzhledem k tomu, že prostor byl silně zakouřený, museli hasiči použít kompletní dýchací techniku a ihned zahájili průzkum.



Jeden z obyvatel ubytovny k události řekl: "Mám byt na stejném patře, kde k tomu došlo. Dělám na stavbě a už jsem spal. Kamarádi mne vzbudili a říkali, že něco bouchlo. Pak už bylo jen slyšet takové praskání , jako když hoří umělá hmota," řekl muž ze zahraničí. Své jméno sdělit nechtěl.



Na ubytovně žije také Josef Blahout, který má byt v sedmém patře a na ubytovně uklízí a pomáhá. "Zachránil mne pes. najednou začal štěkat, takže mne vzbudil. Jinak jsem nic neslyšel. To víte, bývá tady hluk, takže jsem zvyklý."



Hasiči na místě z domu evakuovali všechny jeho obyvatele. Nikdo z 80 evakuovaných osob nebyl zraněn.



Ohnisko požáru hasiči našli v bytě ve čtvrtém patře. Garsoniéra byla zcela vyhořelá, ale požár byl již uhašen. Hasiči průzkumem objevili prohořelé vodovodní potrubí a narušenou elektroinstalaci. Na místě byla nalezena osoba, u které zdravotníci ihned zahájili resuscitaci. Následně byla odvezena do nemocnice. Další byty zůstaly požárem nedotčeny.



„Řídící důstojník HZS ve spolupráci se starostou organizovali náhradní ubytování pro 7 obyvatel bytů. Ostatní se mohli do svých bytů po ukončení odvětrání vrátit, nebo si sami zařídili ubytování u příbuzných či známých.



Náhradní ubytování se nacházelo ve strakonickém kulturním domě, kde strakoničtí profesionální hasiči poskytli lehátka a deky, nakonec využily tři osoby. Po jedné hodině ranní hasiči zásah ukončili,“ doplnila k požáru Vendula Matějů.



Vyšetřovatel HZS stanovil výši vzniklé škody na 500 000 korun. Co bylo příčinou vzniku požáru, je předmětem šetření.