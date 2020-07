Obzvláště pozor bylo třeba si dávat od roku 1933, kdy byl vydán zvláštní zákon na ochranu cti. Podle něj se považovalo za urážku i „zlé nakládání“ nebo jen „výhrůžka takovým nakládáním“. Provinilci hrozila na tu dobu vysoká pokuta až deset tisíc korun, nebo dokonce půlroční vězení.

V roce 1934 se takové jednání vymstilo česko-americkému hudebnímu skladateli Jaromíru Weinbergerovi, autorovi opery Švanda Dudák.

Příliš ostré dopisy

Úspěch této opery proslavil Weinbergera po celém světě, v Čechách patřil k nejznámějším osobnostem hudební scény mezi válkami. Vydání nového díla Jarní bouře v roce 1933 proto způsobilo vzrušení a v uměleckých kruzích se s napětím čekalo, jak bude vypadat libreto.

Jeho tvorby se ujal Smíchovan Josef Kubík, bývalý ředitel divadel Aréna a Uranie. Ačkoliv byl mužem ve svém oboru zkušeným, libreto se zřejmě příliš nepovedlo. V listopadu 1933 mu Weinberger poslal dva dopisy, ve kterých nešetřil ani svého kolegu, ani jeho schopnosti.

Obě sdělení byla tak ostrá, že se Kubík rozhodl podat žalobu za urážku na cti. Oba umělci se sešli u soudu, přelíčení muselo být dvakrát odročeno. Rozsudku se dočkali až na konci prosince 1934.

Pokuta zaplacena, libretista vyměněn

Přivolaný soudní znalec, jistý dr. A. Šilhan, tehdy prohlásil, že na texty Josefa Kubíka nelze brát literární měřítko, neboť se „hemží falešným deklamováním a nejapnými výrazy“. Dále jsou podle Šilhana „plné nevkusu a znamenaly by újmu na jméně skladatele Švandy Dudáka.“

Soudní rada však i přes toto vyjádření nabyl názoru, že Weinberger to se svými dopisy přehnal, přesněji řečeno „překročil meze přípustné kritiky“, a odsoudil ho k pokutě ve výši 300 Kč (průměrná hodinová mzda se v té době pohybovala mezi 2,35 a 5 Kč).

Pokud by skladatel odmítl zaplatit, musel by jít na pět dní do žaláře. Weinbergerovi nepomohlo ani odvolání. Pokutu nakonec zaplatil a obrátil se na jiného libretistu, rakousko-amerického žida Gustava Beera.