Policie odmítla specifikovat, o jakého cizince jde, jakou má národnost, ani zda jde o fotbalistu či jiného sportovce. Deník však vypátral jeho identitu. Podle našich informací jde o Ukrajince s inciálami V. D., redakce však nebude zveřejňovat jeho celé jméno. V klubu působí od loňského února.

"Nemůžu vám potvrdit ani vyvrátit, že je to on," reagovala na to policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Policie od počátku odmítá sdělit jakékoliv podrobnosti. "Nemůžeme říct žádné další informace, které by vedly k identifikaci cizince," upozornila už dnes ráno Vlčková.

"Po dopadení muže začala pro cizinecké policisty mravenčí práce. Po následném předložení dokladů totiž zjistili, že doklad totožnosti je padělaný a muži proto sdělili podezření ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny. Muž přiznal, že si doklad opatřil pochybným způsobem a je si vědom toho, že disponuje falsifikátem. Jedním z důvodů, proč k tomuto protiprávnímu jednání údajně přistoupil, byla registrace a působení u jednoho ze sportovních klubů. Útěk před policisty měla být podle něho cesta, jak o doklad totožnosti v té době nepřijít," uvedla Vlčková.

S 41letým mužem vede cizinecká policie trestní řízení, případ řeší ve zkráceném přípravném řízení.

"Okresní soud muži za spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny uložil trest vyhoštění z území ČR na jeden rok, přičemž mu uložil lhůtu na vycestování v délce pěti dní. Za porušení pobytového režimu mu byla v rámci správního řízení uložena povinnost opustit území EU na dobu tří let," dodala Vlčková.

Cizince dopadli policisté v úterý 27. dubna. "Při běžné hlídkové činnosti policisté zastavili v Hradci Králové vozidlo značky VW s úmyslem zkontrolovat posádku. Přitom si všimli cizince na zadní sedačce, který odmítl prokázat svoji totožnost. Proto byl poučen, ze strany policie, že pokud nebude spolupracovat, bude za účelem zjištění totožnosti předán kolegům z cizinecké policie. Muž na to reagoval útěkem, proto ho policisté začali ihned pronásledovat služebním vozidlem. Jelikož mladík změnil směr, rozhodli se rozdělit a pokračovat v pronásledování více způsoby. Běžícímu policistovi přitom významně pomohl i cyklista, který jel souhrou okolností ve stejnou chvíli okolo a do akce se tak také zapojil, neboť policistovi půjčil své kolo," uvedla před týdnem policie.

Policisté tehdy muže předali kolegům z cizinecké policie, kteří ho převezli na služebnu, kde zjistili, že má u sebe padělaný doklad totožnosti a pobývá na našem území neoprávněně. Poté zjistili, že se navíc jedná o v Hradci registrovaného sportovce.