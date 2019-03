Naposledy ji před několika dny poslal Okresní soud v Ostravě na pět a půl roku do žaláře. Podle obžaloby připravila v letech 2014 a 2015 dvě ženy o více než 800 tisíc korun. První ji zplnomocnila k jednání o úhradě svého dluhu u bankovní společnosti, druhý podvod se týkal peněz, které ji klientka svěřila do úschovy.

VODILA ZA NOS

Ženu, která ji pověřila jednáním o úhradě dluhu, Skařupová několik měsíců „vodila za nos“. Oběť přesně podle pokynů posílala peníze na konto banky, u níž dluh vznikl, a který jí dala Skařupová. Netušila, že ve skutečnosti jde o účty rodinných příslušníků advokátky. Když odeslala poslední splátku, oddychla si. Zanedlouho však obdržela dopis s důraznou výzvou k zaplacení dluhu. S hrůzou pak zjistila, že dosud nebyla uhrazena ani koruna. Ihned se proto obrátila na Skařupovou.

„Ujistila mě, že je vše v pořádku, že došlo k nějakému omylu, a že vše vyřídí. Pak mi volala, že to spletla koncipientka,“ řekla žena, podle níž Skařupová přišla i s řadou jiných výmluv.

Soud v rámci hlavního líčení řešil i další podvod. Týkal se koupě spoluvlastnického podílu malé vodní elektrárny.

Napáleným byl muž, který Skařupové udělil generální plnou moc. Advokátka od něj vylákala přes sto tisíc korun. Tvrdila, že jde o hotovost potřebnou k vypracování znaleckého posudku i samotnou koupi. Peníze si však podle žaloby nechala pro sebe. Verdikt ve výši pět a půl roku není zatím pravomocný. Skařupová i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.

ZA MŘÍŽEMI

Skařupová v současné době pobývá ve vězení, kde si odpykává dva dřívější tresty. V prvním dostala tři roky za podvody. Jako advokátka před lety podváděla klienty. Například jim nevydala peníze, které k ní uložili do úschovy. Původně vyvázla s podmíněným odsouzením. Ve zkušební lhůtě však porušila zákon a soud jí tři roky změnil na žalář. Do problémů se Skařupová dostala i kvůli řízení v opilosti. Soud jí vyměřil trest obecně prospěšných prací, které však nevykonala a nezaplatila ani uloženou pokutu. To jí vyneslo dalších 300 dnů vězení. To znamená, že by za mřížemi měla celkem strávit téměř deset let.

Skařupová do povědomí veřejnosti vstoupila jako soudkyně, která před lety řešila spor týkající se náhrady škody za zatopení ostravské chemičky Ostramo. Tehdy uznala nároky společnosti, jež požadovala stovky milionů korun po Povodí Odry. Odvolací Krajský soud v Ostravě ale verdikt zrušil a náhradu škody zamítl. Skařupová později justici opustila a dala se na advokátní dráhu. Z advokátní komory posléze vystoupila. V té době se již řešily první stížnosti na její počínání.