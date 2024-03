Senát ho uznal vinným z účasti na dvou loupežných přepadeních, jež se odehrála předloni v květnu a červnu v moravskoslezské metropoli. Oběťmi byli lidé nabízející drogy nezletilým. Jartim tvrdil, že společně s kamarádem dávali v Ostravě za vyučenou dealerům, kteří se do drogových osidel snažili dostat děti. Bez skrupulí si ale nechali peníze, které prodejcům vzali. Před vězením Jartima nezachránily lítost ani prohlášení viny.

Jartim v té době žil v Praze, kde měl živnost zaměřenou na cvičení. Jak sám přiznal, potřeboval peníze. Možná i to byl důvod, proč nakonec přijal nabídku svého kamaráda Roberta D. z Olomouce. Znali se z bojových sportů. Robert D. mu zavolal s tím, že má pro něj nabídku. Domluvili si schůzku a vyrazili do Ostravy, konkrétně do Stodolní ulice. Zde již na ně čekal Řek Vasileios P. (45 let) žijící na Ostravsku.

„Neznal jsem ho, jen Roberta,“ uvedl Jartim, který podle svých slov netušil, o co jde. „Od toho Řeka jsme se dozvěděli o muži, který v centru Ostravy prodává pervitin nezletilým,“ prohlásil Jartim, který je odpůrcem drog. „Ke sportu to nepatří, navíc mám dítě, připadá mi to ohavné. Drogy odmítám,“ uvedl. Myslel si, že jeho úkolem je dotyčnému domluvit.

Volavka v akci

V případu jako čtvrtý aktér vystupovala i Nathalia H. (24 let) plnící roli volavky. Dealera vylákala ke Slezskoostravskému hradu, kde si jej „podali“ Jartim a Robert D. „Říkal jsem mu, ať neprodává drogy nezletilým. Omylem jsem ho bouchl do spodní části obličeje. Vlastně to nebyl omyl, jen taková slabá rána. Kdybych mu chtěl ublížit, tak mu dám pořádnou ránu,“ vypověděl Jartim.

Oběti vzali přibližně 45 tisíc korun a dva mobilní telefony. Dotyčný měl u sebe i drogové sáčky, které ale ponechali bez povšimnutí. S lupem se vrátili k Řekovi. Ten každému vyplatil zhruba deset tisíc korun. Jartimovi dal i jeden z telefonů, který skončil v zastavárně.

Další „trestná výprava"

O necelý měsíc později se Jartim po dohodě s Robertem D. do Ostravy vrátil. Jako minule na ně čekal Řek. Od něj se dozvěděli, kam mají jít. Opět šlo údajně o dealera, který prodával pervitin dětem. Doma měl mít nejméně půl kilogramu drogy a peníze. „Volavkou“ byla opět Nathalia H., která prodejce drog znala.

Navštívila ho pod smyšlenou záminkou, do domu poté vpustila Jartima a Roberta D. Ti vzápětí zaklepali na dveře nic netušícího muže, který jim otevřel. Našli u něj pouze několik sáčků s bílým práškem, které Jartim rozházel po zemi. Odešli se zhruba čtyřiceti tisíci korunami. Peníze odevzdali Řekovi. Ten byl sice nemile překvapen, že nemají pervitin, každému ale vyplatil odměnu. Šlo zhruba o osm tisíc korun.

Přiznali se

Všichni čtyři obžalovaní se u soudu přiznali a prohlásili vinu. Za loupež jim hrozilo pět až dvanáct let vězení. Jartimovi senát vyměřil čtyři a půl roku ve věznici s ostrahou. Stejný trest dostal i Robert D. Hlavní organizátor, Řek Vasileios P., by měl ve vězení strávit pět let a tři měsíce. „Volavka“ Nathalia H. vyvázla s tříletým podmíněným trestem odloženým na pětiletou zkušební dobu. Současně jí byl vysloven dohled probačního úředníka. Verdikt není pravomocný.