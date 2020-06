Tento verdikt, podle mínění odvolacího senátu lépe odrážející všechny souvislosti i okolnosti samotného skutku a přihlížející i k tomu, že žena skutku lituje, je už pravomocný.

V krvavý incident přerostla bezmála před rokem hádka v silné opilosti, což podle zjištění soudů nebylo u dvojice ničím výjimečným. Ani to, že při žárliveckých scénách padla nějaká rána. Tentokrát, bylo to loni 12. června vpodvečer, však žena popadla kuchyňský nůž a muže bodla do břicha. Po činu z domova zmizela.

Kladenští policisté z prvosledové hlídky, kteří do Jenče přijeli na pomoc hostivickým kolegům, ji však zakrátko zadrželi; v Lidické ulici nedaleko železničního přejezdu. Ještě předtím se stačili postarat i o poskytnutí první pomoci přiložením tlakového obvazu.

Dosud netrestanou ženu, která po činu nejprve putovala do vazby, z níž byla posléze propuštěna, původně kriminalisté obvinili z ublížení na zdraví. Odsouzena však byla za pokus o vraždu – nicméně odvolací senát rozhodl o mimořádném snížení pod sazbu vymezenou trestním zákoníkem. Ta začíná na deseti letech odnětí svobody.