Podle soudkyně Evy Drahotové je muž vinen, že v srpnu 2016 zavraždil za použití ostrého nástroje 24letou Ukrajinku v jejím bytě ve Vaňurově ulici v Liberci. „Svůj čin spáchal obzvlášť trýznivým způsobem. Způsobil jí řezné rány na obličeji i na krku, napadl ji tupým předmětem a čtyřikrát ji bodl do oblasti trupu,“ popsala Drahotová s tím, že velice zarážející byla také jeho následná manipulace s tělem.

Podle spisu měl Ailieseie tělo zavražděné vyhodit z bytu, odnést na zádech do Jungmannovy ulice, kde ji měl ukrýt do servisní jímky. Mrtvou ženu pak policie našla až po dvou dnech pátrání. To už byl obžalovaný na cestě do Rumunska, kde jej pak po půl roce vypátral Interpol. Po zavražděné zůstal tehdy pětiletý syn. Není vyloučeno, že v době vraždy byl na místě činu.

Ailieseie od počátku vinu odmítá a proces označuje za nespravedlivý. „Nejsem pachatel,“ bránil se po vynesení rozsudku při odchodu ze soudní síně. Státní zástupce Petr Hořín ale o jeho vině nemá pochybnosti. „Z výpovědi několika svědků je zřejmé, že obžalovaný poškozenou nenáviděl. Vinil ji z rozpadu svého předchozího vztahu,“ vysvětlil Hořín. Ailieseieho tehdejší přítelkyně se se zavražděnou ženou kamarádila a obžalovaný jí měl za zlé, že spolu obě mladé ženy chodí na diskotéky a do barů.

Státní zástupce také poukázal na to, že už dříve oběť napadl a měl sklon k násilnickému chování. „Škrtil i svou bývalou přítelkyni,“ dodal Hořín, který poukázal i na chybějící alibi obžalovaného na dobu vraždy a na jeho rychlý odjezd ze země. Podle státního zástupce soudnímu senátu 33letý Rumun systematicky lhal. „Ztotožňuji se s výrokem vrchního soudu, který rozhodoval o jeho vazbě, že tendence pravdomluvnosti se u obžalovaného limitně blíží nule,“ dodal Hořín.

Podle obhájce Ailieseieho Pavla Klímy je obžaloba souhrnem účelově poskládaných střípků a zpochybnil i jeden z hlavních důkazů, kterým je DNA obžalovaného nalezené na provaze omotaném kolem krku zavražděné. „Na provaze se našlo DNA více osob, ale ztotožnila se jen DNA mého klienta,“ sdělil obhájce. Obžalovaný trval na své verzi, že stopy se na provaz dostaly, když hlídal náhodné osobě psa, který na něm byl uvázaný.

Soudní proces považuje Ailieseie za zmanipulovaný a ještě před vynesením rozsudku vyjádřil požadavek tři miliony euro za neoprávněné stíhání i psychickou a fyzickou újmu. K soudnímu řízení se připojila i rodina poškozené, která za nemajetkovou újmu žádá 1,7 milionů korun. Soudkyně je s jejich nárokem odkázala na civilní řízení.