Fialu původně městský soud v Praze poslal do vězení na 23 let, ale případ byl vrácen k projednání do Pardubic. Během jednání vypovídaly dvě lékařské znalkyně a odhadkyně ceny nemovitosti. Soud znovu projednával všechny důkazy. Podle soudkyně Anny Sobotkové nebylo pochyb, že důkazy jsou správné. „Důkazy tvoří ucelený řetězec na to, aby naše pochyby byly rozptýleny,“ řekla pro ČTK.

Pětadvacetiletý Fiala a o rok starší Nehyba chtěli podle obžaloby získat historickou vilu v hodnotě přesahující 20 milionů korun, kterou vlastnila zavražděná seniorka. Zfalšovali kupní smlouvu, Fiala pak dvaasedmdesátiletou majitelku nemovitosti i jejího o 15 let mladšího druha odvezl počátkem června 2019 do pronajaté chaty ve vesnici Velká Paseka na Havlíčkobrodsku. Tam je podle žalobců zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do Želivky. Těla se našla až čtyři měsíce po vraždě. Oba mladíci svou vinu odmítali.

„Nikdo další neměl motiv, že by chtěl oba poškozené zavraždit, proto je Fiala hlavním podezřelým,“ uvedla státní zástupkyně Jana Murínová, která pro Fialu navrhla trest odnětí svobody na 30 let, pro Nehybu pět let.

Novorenesanční vila, která byla postavena mezi lety 1892 až 1893 podle projektu architekta Rudolfa Koukoly. Od roku 1958 je chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky. Odhadovaná cena podle znalkyně je 23 milionů korun.

Podezřelé bylo i to, že zavražděná nikdy neměla v plánu vilu prodat. „Svědecky je prokázáno, že poškozená nikdy neměla v úmyslu vilu někomu prodat, měla ke svému domu velkou citovou vazbu a rozhodně ho nechtěla darovat svému partnerovi,“ popsala Murínová.

Fialův obhájce Prokop Beneš nezpochybňoval, že tragicky přišli o život dva lidé, ale odmítl podezření, že skutek provedl Fiala. Důkazy podle něj nebyly dostatečně prověřené.

Fiala během vyšetřování svou výpověď měnil. Nejdříve tvrdil, že kvůli hádce mezi partnery odešel z chaty, kde prodej projednávali, ven.

V době domovní prohlídky podle znalkyně Miroslavy Dostálové byla vila ve velmi špatném stavu. Byla zanesená nepořádkem, takže se v ní nedalo žít. Nové majitele stálo vyklizení několik tisíc. Podle odhadu znalkyně by nemovitost v tomto stavu měla cenu maximálně necelých 7,5 milionu korun. „Kdyby to nebylo tak poničené, tak by cena byla kolem 25 až 30 milionů,“ uvedla Dostálová.

Když se vrátil, ležela údajně seniorka na zemi bez známek života. S jejím druhem pak měli tělo majitelky vily naložit do auta, odvézt na most mezi Brzoticemi a Bernarticemi a zatížené tělo vhodit do Želivky. Když se následně vrátili do chaty, došlo mezi nimi prý k potyčce, kdy poškozený sáhl po noži a Fiala se mu jen bránil. Tělo partnera majitelky vily nakonec také skončilo zatížené pod mostem ve vodě.

U pardubického soudu ale Fiala uvedl, že seniorku považuje za oběť dlouhodobého domácího násilí ze strany jejího partnera. Podle slov státní žalobkyně Murínové je ze svědeckých výpovědí známých obětí zřejmé, že dvojice měla velmi bouřlivý a náročný vztah, v němž mělo docházet i k fyzickému týraní seniorky.

Oba mladíci po vraždě údajně odvezli auto zavražděných do Maďarska a poté se pokusili nechat převést vilu v katastru nemovitostí. To se jim nezdařilo kvůli zásahu policie.

Státní žalobkyně a advokát Jana Nehyby si nechali lhůtu na odvolání. Fialův obhájce se proti rozsudku na místě odvolal.