O dva roky, na 17 let, snížil Vrchní soud v Praze trest pro Miroslava Kumberu (61) ze západních Čech, který na Sokolovsku zastřelil svoji o pětadvacet let mladší přítelkyni a jejího údajného milence.

Miroslav Kumbera před soudem. | Foto: Deník/Barbora Hájková

Senior se stal dvojnásobným vrahem letos 16. ledna. Vše začalo tím, že jel autem nakoupit do Karlových Varů. Po cestě spatřil služební vůz svého kolegy, o kterém se říkalo, že se intimně stýká s jeho šestatřicetiletou přítelkyní. Zdálo se mu, že ona je ve voze. Chtěl se o tom přesvědčit, tak jel za nimi do lesa u Horního Slavkova „Když jsem tam přijel, seděli v autě a pak začala hádka,“ líčil Kumbera se slzami v očích u Krajského soudu v Plzni. Domnělý milenec podle něj začal křičet, že se mu plete do života a ať z místa vypadne, že si vše vyříkají v práci. „Ptal jsem se jí, jestli spolu něco mají. Ona mi řekla, že je mladá a chce si užívat. V posteli to prý se mnou nestálo za nic,“ uvedl obžalovaný.