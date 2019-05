Za mříže nakonec nemusí. Senát jí ve středu s ohledem na okolnosti případu vyměřil tříletý podmíněný trest. Dvojice již dříve oznámila, že se hodlá vzít.

S Alešem se znají devět let. Oba uvedli, že se milují a chystají svatbu. Společně se také starají o dítě, které má Nela z předchozího vztahu. Z vyjádření příslušného sociálního odboru je vzornou matkou a potomek vyrůstá ve fungujícím vztahu.

POTYČKY

Dříve ale mezi partnery docházelo k hádkám i drobným potyčkám. Významnou roli hrál alkohol. Vše vyvrcholilo během silvestrovských oslav roku 2017. Nela v havířovském bytě bodla Aleše nožem do zad. „Pouze shodou šťastných okolností nedošlo k závažnějšímu následku,“ uvedl státní zástupce, který Nelu obžaloval z pokusu o těžké ublížení na zdraví. A jelikož byla za podobný čin v minulosti odsouzena – v roce 2010 bodla do krku tehdejšího přítele, za což dostala tříletou podmínku –, ocitla se nyní v trestní sazbě od pěti do dvanácti let žaláře.

MILUJEME SE

„Je mi to moc líto. Milujeme se, chceme být spolu,“ prohlásila Nela se slzami v očích. „Je jednoduchou osobností, lehce nevyváženou, hlavně v prožívání a emotivitě,“ popsala ženu psycholožka. Jak ale zdůraznila, obžalovaná není člověk, který by vyhledával násilí. „Pokud abstinuje, je velmi pravděpodobné, že by se v dalším životě nemusela dopouštět podobných věcí,“ řekla znalkyně.

MIMOŘÁDNÝ PŘÍPAD

Obhájkyně v rámci závěrečné řeči s ohledem na mimořádné okolnosti případu navrhla uložení trestu pod spodní hranicí sazby. „Od prosince 2017 nepije. Je schopna se ovládat. Je vzorná matka pečující o dítě. Uložením nepodmíněného trestu by došlo ke zlikvidování řádně fungující rodiny. Je také otázka, co by to udělalo s nezletilým dítětem,“ řekla obhájkyně.

Soud její argumenty vyslyšel a obžalované uložil podmíněný tříletý trest s odkladem na zkušební pětiletou lhůtu. Současně nad ženou vyslovil dohled a stanovil jí povinnost zdržet se v následujících pěti letech požívání alkoholu a jiných návykových látek.

PODMÍNKA

„Bylo by nepřiměřeně přísné ukládat paní obžalované nepodmíněný trest,“ řekla předsedkyně senátu. Soud mimo jiné přihlédl k tomu, že Nela pečuje o dítě a od incidentu vede řádný život.

„V žádném případě nesmíte požívat alkoholické nápoje. Probační a mediační služba vám, lidově řečeno, může dát kdykoliv dýchnout,“ varovala ji soudkyně.

Verdikt není pravomocný. Obžalovaná jej sice na místě přijala, žalobce, který navrhoval nepodmíněný trest, si ponechal lhůtu k vyjádření.