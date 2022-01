Dvě ženy, které zajišťovaly zájemce o očkovací certifikát „bez očkování“, jsou podezřelé ze spáchání trestných činů přijetí úplatku (trestní sazba až 5 let) a padělání a pozměnění veřejné listiny (až 3 roky). Další dvě osoby pracovaly ve vsetínském očkovacím centru a evidovaly zájemce do příslušných systémů, aniž by očkování fyzicky podstoupili.