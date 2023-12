Podle informací Deníku mladík po ženě požadoval provizi za sjednanou půjčku a také přeposílání peněz, které jí na účet posílali jiní lidé. Aby ji k tomu přiměl, posílal jí drsné vyděračské zprávy. „Psal jí, že pokud nepošle peníze, chcípne ona i její matka, že si to vyřídí s jejím bratrem a podobně, používal přitom velmi vulgární výrazy. A aby ji ještě více vystrašil, poslal jí dokonce i fotografii muže v kukle, který má v ruce sekeru,“ popsal Deníku informovaný zdroj s tím, že vyděšenou ženu tak přiměl k zaslání několika desítek tisíc korun.

Mladík, jehož tvář ani jméno ze zákona nelze zveřejnit, je soudem omezen na svéprávnosti, ale znalci došli k závěru, že v době činu byly zachovány jeho ovládací i rozpoznávací schopnosti, a tak může stanout před soudem. Za vydírání mu hrozí až čtyřletý nepodmíněný trest.

Přitom z minulosti už má pořádný škraloup. Psalo se léto roku 2019, kdy jako sedmnáctiletý po hádce se svou přítelkyní a svou sestrou zaútočil na známého, jemuž dával rodinný konflikt za vinu. Bil ho velkou dřevěnou palicí s více než metrovou rukojetí do hlavy tak dlouho, dokud palici nerozlámal na několik kusů, a pak do něj, bezmocně ležícího na zemi, ještě kopal. Prorazil mu tak lebku, poranil mozek, způsobil masivní krvácení a řadu dalších zranění. Jen díky velkému štěstí a skvělé práci odborných lékařů oběť nezemřela, ale přišla mimo jiné nevratně o slezinu. Být jen o pár měsíců starší, hrozilo by mu za pokus vraždy 10 až 18 let kriminálu. Ale jako mladistvému mu hrozila jen polovina a za mřížemi nakonec vůbec neskončil, severočeští soudci se spokojili s výchovným trestem.