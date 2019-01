Mrazivé teploty posledních dní si vyžádaly další oběti. V Jihomoravském kraji umrzli čtyři lidé.

Ilustrační foto | Foto: Deník

V noci na úterý zemřeli dva lidé. Jeden, zřejmě bezdomovec, umrzl v přístřešku na Červeném kopci v Brně. Druhému muži z Břeclavi se stalo osudným pití alkoholu. „Podnapilý se vracel domů, bydlel v chatové oblast. Spadl do vody a poté umřel na podchlazení,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka.



Stejně jako předešlou noc i v noci na středu spadly teploty v Brně až na mínus jedenáct stupňů Celsia. Na následky podchlazení zemřel muž ve stanu u Opuštěné ulice.

Záchranáři vyjížděli ke dvěma silně podchlazeným bezdomovcům. „Žena v Horních Heršpicích zemřela před naším příjezdem, s největší pravděpodobností v důsledku podchlazení. Jeli jsme také do jednoho z brněnských parků, kde byl silně podchlazený muž středního věku. Převezli jsme jej do Fakultní nemocnice Brno,“ sdělila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.



Záchranáři od pátku řešili okolo dvaceti takových případů. Upozorňují na to, že nízké teploty nejsou nebezpečné jen pro lidi bez domova. „Ošetřovali jsme dezorientovanou důchodkyni, která byla v noci venku lehce oblečená. Mrazivé noci jsou také rizikové pro lidi, kteří se vrací například z večírku a opilí si chtějí odpočinout,“ podotkla Bothová.



S Bothovou souhlasí také Chaloupka. „I krátké prochladnutí může být osudné,“ doplnil.