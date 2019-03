Incident se odehrál 1. ledna. Muž si podle obžaloby odpoledne vyhlédl svoji oběť na náměstí Svobody v Teplicích. Když uviděl na chodníku osamocenou 14letou Natálku, neváhal ani minutu. Přiběhl k ní a chytil ji zezadu za rameno. Přitom jí slovně vyhrožoval, že ji podřízne, když mu nedá peníze.

„Při potyčce jí strhl na zem batoh, ze kterého vypadla peněženka. Tu dotyčný sebral a utekl s ní,“ popsala obžaloba. Policisté pak pouzdro na peníze a doklady našli prázdné v nedalekém odpadkovém koši. Chyběly necelé 2 tisíce korun. Přepadená dívka skončila v šoku, ze kterého se dostávala několik týdnů.

Státní zástupkyně Helena Mackalová počínání muže označila jako zvláště závažný zločin loupeže. Zaútočil nožem a vyhrožoval zabitím. „Užil vůči poškozené jednak fyzické násilí spočívající v uchopení za rameno, dále pohrůžku bezprostředního násilí, a to za použití zbraně, a také slovní pohrůžky, že ji podřízne, pokud mu peníze nevydá,“ vysvětlila Mackalová.

Soudkyně Eva Habánová uvedla, že se vina prokázala a potvrdila zvlášť závažný zločin loupeže. Pro výkon pětiletého trestu zařadila muže do věznice s ostrahou. Zda dotyčný trest přijme, není jasné, stejně jako státní zástupce si totiž po vynesení rozsudku ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Ke krádeži se přiznal

Přepadené Natálii hrůzné okamžiky z paměti jen tak nevymizí. Podle otce nechtěla pár dnů po incidentu ze strachu ani vycházet ze svého pokoje. „Nedivím se jí. Pachatel na ni mířil velkým nožem a chtěl ji zabít,“ komentoval pár dnů po přepadení. Michalovi M. hrozilo až 10 let vězení. V soudní síni tvrdil, že nůž držel čepelí dolů. Obvinění, že vyhrožoval zabitím, odmítal. Nůž vytáhl jen proto, že mu dívka nejdřív nechtěla nic dát.

Ke krádeži peněženky se přiznal. Prý neodolal pokušení, když uviděl, jak si dívka do ní dávala zrovna peníze. Policii pomohly také záznamy z kamer, které přepadení zachytily. Pachatele dopadla ještě týž den. Přepadená dívka vypovídala na policii, k soudu nepřišla, protože se opětovného setkání tváří v tvář s obžalovaným bála.

Tepličané po incidentu o případu přepadené školačky diskutovali na sociálních sítích. Vesměs odsuzovali, co se v poslední době ve městě s odkazem na předvánoční vraždu prostitutky a přepadené zlatnictví v centru města přihodilo. „Co se to teď děje v Teplicích? A to tu ještě není ta záchytka,“ napsala na Facebooku Teplického deníku Jarmila Slámová.

„Trestní zákon je mírný. Za každý čin dostanou pár let, tak čeho se mají bát,“ přidala se Zdena Postupková. Diskutéři zároveň oceňovali včasný a především úspěšný zásah policie. „Pochvala a velká,“ uvedl Radek Jareš. Policie byla na místě pár minut po přepadení.