Na rok a půl staré dítě zaútočil v prosinci 2017 během návštěvy u babičky kříženec argentinské dogy a stafordšírského teriéra a smrtelně je zranil.

Okresní soud v Přerově začal rozplétat okolnosti případu loni v listopadu, kdy na hlavním líčení vypovídal obžalovaný Lukáš Černošek, ale i další přímí aktéři události - jeho přítelkyně a babička zemřelého chlapce. Obžalovaný vyjádřil hlubokou lítost nad tím, co se stalo.

„Nebude den, co na to nebudu myslet a ponese se to se mnou do konce života,“ přiznal.

Časovaná bomba, ale ne psychopat

Ve středu vypovídal znalec z oboru kynologie, který posuzoval, zda byl pes pro své okolí nebezpečný, a jaká je jeho povaha.

Podle jeho slov je Aron špatně vychovaný, ale není to nezvladatelný „psychopat“.

„Pejsek neprošel téměř žádnou výchovou, byl naučený chodit na vodítku a rozumí svému jménu. Aron je pes dominantní, rozmazlený a polidšťovaný. Chvílemi si dělal, co chtěl,“ zhodnotil znalec Stanislav Beníšek, který se oboru věnuje sedmačtyřicet let.

Znalec doslova uvedl, že byl pes „časovanou bombou.“ Už dříve totiž zaútočil jiné psy, a dokonce i fenu.

Zároveň ale popřel, že by byl pes pro člověka nebezpečný. Zdůraznil, že hlavním viníkem je nedůsledná výchova.

Už z předchozích výpovědí svědků vyplynulo, že k tragédii došlo při hře v uzavřené místnosti, ve které byly malé děti. Kromě ročního chlapce také jeho starší sestra a syn obžalovaného. Znalec proto testoval psovy reakce, a to i za přítomnosti obžalovaného.

„Nevadilo mu pohladit při jídle, ale u přetahovadla chtěl vždycky vítězit. Naskakoval a nadřazeně dával najevo, že je všechno jeho. Použil jsem i umělou panenku, která se k němu přibližovala. Nejprve na ni začal štěkat, chtěl na ni zaútočit, a pak ji kousl do hlavy za levým uchem. Udělal něco podobného, co provedl i u nezletilého chlapečka,“ řekl dále.

Chvilková nepozornost

Znalec konstatoval, že pokud by obžalovaný vlastnil například labradora, k tragédii nemuselo dojít.

„Pes a obžalovaný spolu měli dobrý vztah, až úplně přátelský. Všechno je ve výchově a v tom, jak se nastaví pravidla,“ shrnul.

V té konkrétní situaci podle něj sehrála roli chvilková nepozornost majitele.

V soudní síni byl přehrán také obrazový záznam z výslechu dvou nezletilých dětí, které byly v té době na místě tragédie. Obě děti popsaly, jak k napadení došlo.

„Hrál si se psem, a pak ho zatahal za ocas. My jsme mu říkali, ať to nedělá. On to ale udělal zase, a pak mu ten pes prokousl hlavu,“ popsal chlapec. Okolnosti tragédie líčila i dívka.

Obě děti se shodly, že se psem neměly žádné problémy a hrály si s ním.

Podmínku a odebrání psa

Státní zástupce navrhuje pro Lukáše Černoška podmíněný trest odnětí svobody na 18 až 24 měsíců a zabrání věci - tedy psa Arona.

„Hlavním důvodem je otázka míry a rozsahu zavinění ze strany pana obžalovaného. To znamená - je mu kladeno za vinu zavinění z nedbalosti nevědomé, což si myslím, že je základní důvod toho, proč je navrhován podmíněný trest,“ zdůvodnil.

Obhájce obžalovaného se s s návrhem státního zástupce překvapivě ztotožnil.

„My jsme rozhodně nepočítali s tím, že budeme požadovat zproštění, i vzhledem k okolnostem,“ řekl obhájce Luděk Růžička.

Soudkyně vynese rozsudek v pondělí 8. dubna.