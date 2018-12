K patnácti rokům vězení byl ve středu odsouzen dvaašedesátiletý Rostislav K. z Ostravy-Svinova. Krajský soud v Ostravě ho uznal vinným z dvojnásobné vraždy.

Za dvojnásobnou vraždu hrozí muži až dvacet let vězení. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Muž letos v dubnu v rodinném domě usmrtil svou nemohoucí manželku a nemocnou tchýni. Obě udusil igelitovým sáčkem. Podle žaloby nezvládl dlouhodobý stres související s péčí o obě ženy. Jejich usmrcení bral jako vysvobození pro všechny.

Jak se slzami v očích u soudu vypověděl, manželka byla jeho anděl života. „Žili jsme spolu šťastně pětatřicet let. Nikdy na nic nestěžovala,“ uvedl.

Zlom nastal před čtyřmi roky, v pátek 13. června 2014, kdy ji postihla mozková příhoda, po které ochrnula a stala se imobilní. Zlepšení nepřinášel ani pobyt v rehabilitačním zařízení, odkud si jí manžel brával na víkendy i delší dobu. Kromě toho pomáhal nemocné tchýni, která měla přes osmdesát let, zajišťoval nákupy, staral se o dům. Postupně však přestal situaci zvládat. Nakonec v něm dozrálo rozhodnutí, že usmrcením obou žen a nakonec i sebe samého vše vyřeší.

Přemýšlel nad dopravní nehodou, v osudný den se ale rozhodl pro udušení. Nejprve usmrtil tchýni, které ještě předtím řekl, že takto se už dále žít nedá. Poté se vydal do přízemí k nemohoucí manželce. S omluvou, a se slovy, že to pro všechny bude vysvobození, ji udusil. „Řekl jsem jí, promiň. Cítil jsem takové zvláštní uvolnění, všechno ze mě spadlo,“ vypověděl muž. Patnáctiletý trest by si měl odpykat ve věznici s ostrahou. Verdikt zatím není pravomocný, státní zástupce jej na místě přijal, obžalovaný si ponechal lhůtu k vyjádření.