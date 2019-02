Za svezení si nechal taxikář platit drogami, které pak prodával dál

V rozmezí od jednoho do pěti let svého mladého života mohou za mřížemi strávit muži ve věku 19 a 24 let. Uvedený trest jim nyní hrozí za to, že prodávali marihuanu a pervitin.

Činnost mladíků policisté sledovali a zadrželi je pak koncem ledna. V rámci vyšetřování se muži přiznali k tomu, jak uvádí zákon, že se podíleli na „nedovolené výrobě a jiném nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. „Oba muži nakupovali a dále distribuovali drogu pervitin a marihuanu. Jeden nejméně od poloviny loňska, druhý nejméně od listopadu," potvrdila mluvčí benešovské policie Eva Stulíková. Ta připomněla, že klienty muži nacházeli nejen v Benešově, ale také okolních obcích. „Starší z mužů získával drogy převážně od svých zákazníků, které jako řidič taxislužby vozil do Prahy," sdělila mluvčí policie s tím, že v českém hlavním městě zakázané látky pasažéři kupovali na různých místech od neznámých osob. Drogami buď zaplatili taxůvku, nebo je řidičovi přímo prodali. Taxikář zase zboží dodával svým pravidelným odběratelům. A právě mezi nimi byl i nyní obviněný devatenáctiletý mladík. Ten si část zboží nechával pro vlastní potřebu, část nabízel nebo prodával dál. „Nebyl to ale jeho jediný zdroj. Marihuanu a pervitin získával i od jiných distributorů, buď z okolí Benešova, anebo z Prahy," dodala policistka. Oba muži jsou nyní vyšetřováni na svobodě. Pokud k nim bude soud shovívavý při udělování trestu odnětí svobody, téměř jistě je čeká peněžitý trest. Právě i to umožňuje zákon vztahující se k uvedenému činu.

Autor: Zdeněk Kellner