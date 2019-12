Konflikt, na jehož průběhu se loni 7. září výrazně podepsal vypitý alkohol, skončil okamžitou smrtí mladého muže z Nepálu. Zranění břicha a hrudníku byla podle soudních lékařů takového charakteru, že neměl šanci přežít. Dalšího muže, který utrpěl bodnořezná poranění ruky a nohy, odvezli záchranáři do nemocnice. Hodně rušno bylo osudného večera nejen na ubytovně a před ní, ale i v jejím širším okolí. Policisté pátrali – a to i za pomoci vrtulníku s termovizí – po dvou účastnících konfliktu, kteří z místa tragédie uprchli. Ještě během noci je našli ukryté na nedalekém poli.

Jedním z nich byl i 23letý Sagar N., který přiznává, že fatální zranění způsobil nůž v jeho ruce. Odmítá však, že by chtěl vraždit; jen prý sebe a kolegu bránil před surovým napadením ze strany namol opilých krajanů. Nepopírá, že na konfliktu čtveřice mladíků z Nepálu, jimž bylo vesměs 22 a 23 let, se alkohol skutečně podepsal – a upito měl i on. Prý však podstatně méně než dva krajané, kteří se stali protivníky. Ti podle něj popíjeli na ubytovně už během dne, zatímco on a spolubydlící se připojili až po návratu z práce; zaměstnán byl ve výrobně obložených baget.

V opilosti došlo na hádky, hrozby i potyčky; jejich dějištěm se stal jak pokoj ubytovny, tak její chodba. Sagar N. se hájil tím, že on k nim nedal podnět ani neútočil jako první. Za pomoci nože prý řešil až situaci, kdy jeden z opilejších krajanů rozbil jeho spolubydlícímu o hlavu prázdnou láhev od vodky. To mělo být až poté, co se on a spolubydlící zavřeli v pokoji, kam za nimi agresoři násilně vnikli.

Muže s láhví on nožem zranil – nikoli však smrtelně. Zemřel až druhý z opilejších mužů, který pobodanému kamarádovi přispěchal na pomoc. Toho Sagar N. také pobodal nožem, avšak šlo o další kudlu. Svědci nicméně jeho slova o obraně ve strachu o život popřeli. Zmiňovali, že naopak on se choval jako agresor, přičemž vykřikoval, že má v úmyslu své protivníky usmrtit a následně zmizet; vrátit se do své domoviny.

Již středočeský krajský soud se k uložení trestu odnětí svobody na samé spodní hranici sazby za vraždu rozhodl poté, co vzal v úvahu polehčující okolnosti hovořící ve prospěch souzeného cizince: především dosavadní řádný život a klidné chování, z něhož projednávaný skutek zcela vybočuje, vyjádřenou lítost s projevenou dávkou sebereflexe i příznivé předpoklady pro nápravu. Bez významu nebylo ani samotné přiznání, byť jen částečné.