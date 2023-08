Recidivista a sexuální násilník Karel Kalina stráví ve vězení 28 let. O snížení původně doživotního trestu za brutální vraždu ženy, jejíž ohořelé tělo nalezli loni v únoru na pomezí Rumburku a Jiříkova, rozhodl ve středu 2. srpna pražský vrchní soud.

U Rumburka nalezli ohořelé torzo ženy. Únor 2022. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Padesátiletá žena přišla o život loni v noci z 3. na 4. února, kdy ji podle rozsudku Kalina brutálně napadl ve svém domě. Údery a kopy jí způsobil mnohačetná poranění, ženu také rdousil. Následně ženu odvezl na polní cestu, kde ji polil benzinem a zapálil. Podle znalce se nejméně jednou nadechla benzinových výparů, udusila se krátce před následným požárem. Za takto brutální čin požadoval krajský státní zástupce doživotní trest, soud pak návrhu vyhověl.

Kalina se ale odvolal k vrchnímu soudu, který ve středu snížil doživotní trest na výjimečný trest 28 let ve vězení. „Pro uložení doživotního trestu nebyly splněny formální podmínky," konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Součástí rozsudku nicméně zůstalo to, že po odpykání trestu odnětí svobody se Kalina přesune do detenčního ústavu.