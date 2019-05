Soud o tom rozhodl v úterý ráno, soudci nakonec neposuzovali případ jako zločin vraždy, ale jako těžké ublížení na zdraví s nedbalostním následkem smrti, za což obžalovanému hrozilo od 8 do 16 let vězení. „Vzhledem k polehčujícím okolnostem jsme přikročili k uložení trestu na samé spodní hranici zákonné trestní sazby,“ vysvětlila soudkyně Anna Sobotková.

Obžalovaný Jiří David se bránil před útokem svého stejnojmenného otce, který do něj bušil pěstmi. „Intenzita útoku musela být vysoká, neboť mu způsobil poškození sleziny,“ připomněla soudkyně. Obžalovaný musel poté podstoupit operaci. V sebeobraně popadl nůž a otce řízl, aby ho zastrašil. Útoky však neustávaly, tak ho Jiří David mladší ubodal.

Podle soudu se jednalo o nutnou obranu, která však byla, co se týče intenzity a způsobené škody, nepřiměřená útoku. Obžalovaný svému otci zasadil čepelí dlouhou 14 centimetrů několik řezných a bodných ran do oblasti hlavy a vrchní části těla, otec zraněním na místě podlehl. „V tomto skutku je mnoho otazníků, které se nám nepovedlo odstranit. Nezjistili jsme důvod hádky ani důvod napadení. Na místě byly jen dvě osoby, z nichž jedna už nám nic neřekne,“ řekla Sobotková.

Soud přihlédl také ke zdravotnímu stavu obžalovaného, který dlouhodobě navštěvuje psychiatry a psychology, bere také léky proti úzkostem. Podle soudních znalců obžalovaný trpí určitou psychickou nemocí a má osobnostní deficit, přesto je trestně odpovědný. Umístěn bude ve věznici s s ostrahou. „Obžalovaného jsme zařadili do mírnější věznice, v níž snáz dojde k jeho nápravě,“ vysvětlila Sobotková s tím, že otce nezabil úmyslně.

Po celou dobu vyšetřování Jiří David svého činu litoval. „Byl to můj táta, jiného jsem neměl. Kdyby to šlo, tak bych vrátil čas,“ přiznal obžalovaný při pondělním jednání. Jiří David byl jediným členem rodiny, který se s otcem stýkal, přestože podle něj a nevlastní sestry nebyl dobrý člověk. Otec bil jak děti, tak svou manželku. „Byla to osoba, která často užívala alkoholické nápoje a v alkoholickém opojení se dopouštěl slovní a fyzické agrese,“ popsala soudkyně. Oba muži byli v době konfliktu pod vlivem alkoholu, v krvi měli přes dvě promile.

Verdikt poroty není pravomocný, obhájce obžalovaného se proti výsledku odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.