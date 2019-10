Šestnáct let vězení. Takový trest si od Krajského soudu v Ústí nad Labem odnáší Josef Kuča, který letos v únoru k smrti utýral dvouletého Marečka z Loun. Soud překvalifikoval návrh obžaloby ze zločinu vraždy na zločin těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Kučovi přitom původně hrozil dvacetiletý až výjimečný trest, podmínky pro jeho udělení ovšem podle soudu splněny nebyly.

„Každý útok, který vůči nezletilému směřoval, byl jak týráním, tak současně i pokusem zločinu těžkého ublížení na zdraví. V uvedeném jednání jsme neshledali znaky zločinu vraždy. Obžalovaný si každým takovým útokem zajišťoval poslušnost. Ten poslední útok, fatální, se z našeho pohledu mohl vymykat intenzitou, nicméně jeho okolnosti neznáme,“ uvedla soudkyně Halka Lacinová.

Podle ní se neprokázal aktivní vztah pachatele ke způsobené smrti, jako je tomu u vraždy. „Nebylo dne, abych nad tímto případem nepřemýšlela. Nikdy jednání pana obžalovaného nebylo vedeno v úmyslu, že by chtěl chlapci primárně ublížit, chtěl ho převychovat, i když způsobem, se kterým nikdo z nás nesouhlasí. Byť obžalovaný je v pásmu slaboduchosti, tak mohl předpokládat, že těmito útoky mu způsobí ublížení na zdraví, nikoli ale smrt,“ řekla soudkyně.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce se proti němu na místě odvolal, Kuča si ponechal zákonnou lhůtu. „Chci zdůraznit trýznivost, surovost a dobu, po kterou trýznění probíhalo včetně smrti nezletilého,“ vyjmenoval státní zástupce Vladimír Jan důvody, proč s rozsudkem nesouhlasí.

Týdny utrpení

Týrání dvouletého chlapce trvalo dlouhé týdny. Kuča jako otčím ho opakovaně napadal zhruba od letošního ledna. Chlapec dostával pravidelné výprasky, tresty formou ledové sprchy, bití vařečkou nebo klečením na kolenou a držením knih v rukou. Kuča mu také dával facky do obličeje ze vzdálenosti jednoho metru. Chlapec prý zlobil a otčím ho chtěl převychovat. Jednou ho mlátil tak surově, až z chlapce stříkala krev na zeď v bytě. Údajně ho také pálil cigaretou nebo žehličkou. Popáleniny ale od začátku procesu Kuča popírá. Proto soud rozhodl o vyhodnocení DNA. „Vyšetření ukázalo, že na špičce žehličky bylo nalezeno DNA Marka,“ potvrdila Lacinová.

Josefa Kuču i matku Marečka nechal soud také prověřit detektorem lži. U obou se u několika otázek projevovaly takzvané aktivační projevy, tedy nepravdivé nebo zkreslené reakce na odpovědi, a to právě u otázek pálení či surového mlácení dítěte.

Marečkova matka mlácení přihlížela, společně pak s Kučou před veřejností dítě ukrývali v bytě. „Od ledna jsme s Marečkem přestali chodit ven, báli jsme se, že ho takhle někdo uvidí,“ řekl Kuča. Rány mu spolu s matkou zalepovali náplastmi, nohy mu utahovali obinadlem.

V noci z 15. na 16. února horor v Lounech vygradoval. Otčím napadl Marečka pěstmi, intenzita podle znalců odpovídala rvačce dvou dospělých lidí. „Úder vedený intenzitou vůči hlavě by byl nepřiměřený i pro dospělého,“ sdělil státní zástupce i na základě stanoviska znalců. Útok byl tak brutální, že chlapec přes noc zemřel. „V důsledku otoku mozku nezletilý poškozený mezi 3. až 5. hodinou ranní zemřel. Kdyby se dostal do lékařské péče, byl by z něj nehybný pacient a jen by se čekalo, než umře,“ doplni Jan.

„Chtěl bych se omluvit, nechtěl jsem, aby to takhle dopadlo, moc mě to mrzí. Takhle to skončit nemělo,“ řekl v závěrečné řeči Kuča, u kterého znalci konstatovali zvýšenou agresivitu. Projevy lítosti ovšem soud zhodnotil jako formální. „Během hlavního líčení pan obžalovaný zíval, nad fotkami z pitvy malého Marka nehnul brvou. Že bychom na něm viděli nějakou lítost, to se říci nedá. Kladně ale hodnotíme, že se k situaci postavil více čelem než matka poškozeného, která opakovaně lhala jak v přípravném řízení, tak během hlavního líčení,“ sdělila soudkyně.

Státní zástupci už na matku utýraného chlapce podali obžalobu, a to za neposkytnutí pomoci a ohrožování výchovy dítěte. Hrozí ji až pět let vězení. "Viděla jsem, jak ho (obžalovaný, pozn. redakce) mlátil. Jenom rukou přes zadek mi to přišlo normální, Mareček neposlouchal, zlobil. Pak se to ale stupňovalo. Vařečkou. Do obličeje. To se mi přestalo líbit, od konce prosince to už bylo moc," uvedla začátkem srpna u soudu matka. K lékaři ale se svým synem nešla a dál surovým útokům agresivního otčíma nečinně přihlížela.

Soudkyně lounského okresního soudu ovšem s právní kvalifikací nesouhlasí a požaduje přísnější posouzení případu. Spis s návrhem tak pošle k pražskému vrchnímu soudu, který věcnou příslušnost posoudí.