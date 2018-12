Z takřka kolmého osmnáctimetrového srázu v lomu Hády v brněnské Líšni shodil sedmdesátiletého muže loni v listopadu Josef Kopriva. Oběť se zachytila asi metr pod převisem, pomohli mu kolemjdoucí a policista. Vraždu si u Koprivy objednala manželka zamýšlené oběti, slíbila za ni padesát milionů. Případ začal ve středu projednávat brněnský krajský soud.

Manželka oběti za jeho smrt podle obžaloby slíbila milenci padesát milionů korun. Sama mohla z dědictví získat miliony korun. Koprivu žalobce viní z pokusu o vraždu, ženu z účastenství na pokusu o vraždu.



Kopriva vylákal muže do lomu pod záminkou prodeje nemovitosti. Po místě ho podle obžaloby asi tři čtvrtě hodiny vodil. U soudu ve středu dopoledne vypověděl, že plán vraždy vymyslela manželka oběti. Žena na něj vyvíjela citový nátlak a řekla mu, že manžela se pokusila předtím už třikrát zabít. V době činu byl muž podle svých slov bez sebe. „Žďuchl jsem do něj, nepřemýšlel jsem, musel jsem být mimo,“ sdělil obviněný.



Když byl muž na zemi, překulil ho ze srázu. „Pak jsem mu kopl písek do očí,“ popsal Kopriva.

U soudu také uvedl, že mu žena dala půl hodiny před setkáním v lomu Hády do čaje prášky a kapky, které ho mohly ovlivnit. Z místa ujel tramvají. „Udělalo se mi špatně a pak jsem se pozvracel,“ poznamenal. Oba obvinění jsou už přes rok ve vazbě, hrozí jim až dvaccet let vězení.



Se ženou se Kopriva seznámil loni v létě v baru, pak spolu žili. Její právník Robert Grund odmítl, že by se jeho klientka na vraždě podílela. „Jenom by tím ztratila, nic by nezískala. Jediný přímý důkaz, který obžaloba má, je svědectví pana Koprivy, který je spoluobžalovaný,“ řekl Grund.



Za svou manželkou stojí i poškozený. „Stojím za svou ženou na sto procent. Denně si telefonujeme, píšeme, navštěvuji ji,“ uvedl. Žádal i o propuštění manželky z vazby, byl za ni ochotný také zaplatit kauci.