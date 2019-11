Uškrtil manželku a pustil si plyn. Za mřížemi si odsedí deset let

Krajský soud v Plzni poslal v pátek na deset let do věznice s ostrahou Filipa G., který na konci ledna letošního roku zavraždil svoji manželku. Nejprve ji praštil a poté kopl tak, že se hlavou několikrát praštila o skříňku a upadla do bezvědomí. Odsouzený poté ženu uškrtil a pustil plyn z desetikilogramové propanbutanové láhve. Mrtvou ji následně odtáhl do postele, lehl si vedle ní a řízl se do zápěstí levé ruky. Po několika hodinách pak dvojici v mobilheimu ve Svinné na Tachovsku našel příbuzný. U ženy přivolaný lékař konstatoval smrt, muže lékaři dokázali zachránit.

Za vraždu manželky dostal Filip G. 10 let. | Foto: Deník / Lenka Prokšová