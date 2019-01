Za vraždu a znásilnění dostal muž ze Sokolovska výjimečný trest. V žumpě podle obžaloby utopil svědka, na kterého chtěl svést znásilnění sedmileté dcery své tehdejší přítelkyně. O trestu dnes rozhodl soud v Plzni.

Krajský soud v Plzni poslal ve středu na 28 let do vězení Jaromíra Šmídka ze Sokolovska. Šmídek loni v lednu omámil a unesl dvaadvacetiletého Dominika P. a odvezl k opuštěnému domu u Karlových Varů. Tam jej hodil do žumpy, kterou přikryl těžkým víkem. Mladý muž v jímce nedosáhl na dno, a tak v ní pomalu utonul. Tělo bylo po dvou dnch objeveno při společném pátrání středočeských a karlovarských policistů.

Šmídek chtěl na mladíka svést znásilnění sedmileté dcery své tehdejší přítelkyně.

Podle státního zástupce Martina Rykla měl obžalovaný nutit dceru své partnerky, aby se ho dotýkala na genitáliích a nechala se od něj osahávat. Údajně před ní i masturboval.

Dívčina matka podala na Šmídka trestní oznámení. V případu měl svědčit i Dominik P. Byl ženiným kamarádem a Šmídkovi pronajímal byt ve středních Čechách, kde obžalovaný s partnerkou a její dcerou žil.

Trest si odpyká ve věznici s přísnou ostrahou. Navíc zaplatí pozůstalým odškodné více než 1,7 milionu korun.

