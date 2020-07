Brigita M. podle soudu svůj čin minimálně týden plánovala. Původně si chtěla dceru nechat, později uvažovala o tom, že ji odloží do babyboxu. Nakonec se však bohužel rozhodla jinak. V odpoledních hodinách dne 3. června loňského roku dceru v bytě, který sdílela se svou matkou, porodila děťátko přímo do záchodové mísy. "Poté ji uchopila za dolní končetiny a středně velkou až velkou intenzitou síly s ní minimálně jedenkrát udeřila o podlahu WC pokrytou dlažbou.

Vzhledem k tomu, že poškozená i nadále jevila známky života, tak ji poté, co napustila plastovou vaničku vodou, topila položenou do vody obličejem směrem ke dnu vaničky po dobu dvou až tří minut tak, že svojí rukou tlačila na její záda, a takto jednala až do doby, kdy poškozená přestala jevit známky života," napsal státní zástupce v obžalobě.

Bezvládné tělíčko poté uložila do tašky a nechala ho ve skříni. Své matce po jejím příchodu domů řekla, že dceru už porodila mrtvou. I reakce starší z žen byla nepochopitelná. Ačkoliv sama porodila sedm dětí, situaci večer neřešila a až další den se radila v práci se svou kolegyní o tom, co má dělat. Teprve potom zavolala lékaře. Avizovaná nechuť matky pomoci dceři s dítětem vedlo obžalovanou dle její výpovědi k rozhodnutí ukončit život dítěte hned po narození.

Letos v květnu rozhodl Krajský soud v Hradci Králové o nepodmíněném trestu 16 let. Mladé ženě přitom hrozil trest od 15 do 20 let, ale i trest výjimečný.

„Dospěli jsme k závěru, že s ohledem na plánovanost jednání není možné jít pod základní sazbu," odůvodnil v květnu výši trestu soudce Luboš Sovák. Zároveň však zmínil i polehčující okolnosti, díky kterým se soud rozhodl udělit trest pouze mírně nad dolní hranici sazby. Dívka do doby vraždy vedla řádný život, skutek spáchala ve věku blízkém mladistvým a chyběl ji dostatek životních zkušeností. Podle psychologického posudku má žena také značně snížený intelekt a je u ní možná převýchova.

Proti rozsudku krajského soudu se obhájce obžalované na konci května odvolal. U pražského vrchního soudu žádal pro svou klientku mírnější trest. "Soud však odvolání zamítl a potvrdil rozsudek krajského soudu," řekla Deníku mluvčí vrchního soudu Kateřina Kolářová. Rozsudek je tak nyní pravomocný.