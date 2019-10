K přepadení čerpací stanice došlo z noci na 3. prosince. Dva maskovaní lupiči vtrhli do prodejny čerpací stanice pohonných hmot u Nelahozevsi na Mělnicku – a jeden hned pistolí zastřelil pracovnici obsluhy.

Kamerové záznamy ukazují, že čerpadlářku zabil za situace, kdy se žena nestavěla na odpor a snažila se z místa uniknout. Při bleskové akci si lupiči přivlastnili pokladnu s deseti tisíci korunami a zboží včetně cigaret za dvacet tisíc.

V polovině ledna zdrželi policisté na Mělnicku – v Kralupech nad Vltavou a ve Vojkovicích – dvojici podezřelých. Zatímco Ivan H. čelí „pouze“ obžalobě z loupeže (k čemuž se přiznává s tím, že komplicova střelba pro něj byla překvapením), spoluobžalovaný David Š. se zpovídá z vražedného jednání se zištným motivem. Že by na pumpě vypálil smrtící kulku, však odmítá, stejně jako to, že by se tam účastnil i loupeže. Od svého zadržení trvá na tom, že na místě vůbec nebyl.