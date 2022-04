Za vraždu těhotné ženy na Prachaticku potvrdil soud 26 let vězení a detenci

ČTK

Recidivista Pavel Brož, který loni na Prachaticku zavraždil svou těhotnou známou, si odpyká 26 let vězení a následně půjde do detenčního ústavu. Výjimečný trest dnes muži potvrdil pražský vrchní soud. Součástí pravomocného rozhodnutí je i to, že Brož má zaplatit 1,4 milionu korun nezletilé dceři zavražděné ženy a další milion korun matce oběti.

Odvolací soud projedná případ recidivisty Pavla Brože, který si má odpykat 26 let vězení za vraždu těhotné ženy na Prachaticku. | Foto: ČTK