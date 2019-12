Od dvou do tří a půl roku vězení. S takovými tresty odešli od soudu výtržníci, kteří v březnu v pizzerii v Těšínské ulici v Havířově napadli, zbili a okradli skupinu hokejových fanoušků týmu Českých Budějovic.

Před soudem stanulo dvanáct obžalovaných ve věku od 18 do 33 let. Ve vazbě bylo původně šest z nich, přičemž dva byli v průběhu roku propuštěni na svobodu. Několik dalších spolupachatelů řeší soud v odděleném řízení, protože jsou mladiství.

Havířovská zvěř je skupina hlásící se k jádru havířovských hokejových fanoušků. Tehdy po hokejovém utkání AZ Havířov vs. Motor České Budějovice vtrhli do pizzerie maskovaní a za použití násilí sebrali českobudějovickým fandům klubové triko, mikinu a šál.

Právě proto, že při útoku bylo použito násilí, byl incident kvalifikován jako loupež. Přestože se útočníci maskovali, kriminalisté jednotlivé aktéry identifikovali podle záběrů bezpečnostních kamer. Někteří obžalovaní však o klubové věci okradli na jiných místech také fanoušky Vítkovic a Třince.

Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými z loupeže. Soud nakonec vynesl osm podmíněných rozsudků a čtyři tresty vězení od 2 let do 3,5 roku ve věznici s ostrahou. Všichni mají také zákaz návštěv hokejových utkání v České republice, a to v délce od 2 do 7 let. Někteří s podmíněnými tresty se na místě vzdali možnosti odvolání a jejich tresty jsou pravomocné. Další se proti verdiktu ještě mohou odvolat.

Státní zástupce Martin Bystroň mluví o částečné spokojenosti. Odvolávat se případně bude až po písemném doručení rozsudku.

To zřejmě udělá také jeden obžalovaných. „Nelíbí se mu, že čin byl kvalifikován jako loupež a proto se zdá i přísný trest. Zvažuje proto odvolání,“ řekl jeho právní zástupce Vladimír Farana.

„Soud přistupoval ke každému obžalovanému jednotlivě a při stanovení výše trestu bral v potaz, co mu bylo prokázáno a jakou měrou se podíleli na tom trestném činu, jakou míru násilí použili v tom kterém jednotlivém případě. Zabývala jsem se také trestní minulostí obžalovaných,“ řekl při odůvodnění rozsudku soudkyně Hana Raszyková.