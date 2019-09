Soud byl bez přítomnosti obžalovaného. Ten je v současnosti ve vazbě. "Měl se dopustit vydírání a vyhrožování ještě začátkem tohoto roku," uvedl jeho obhájce Jaromír Kráčalík.

Dle obžaloby měl sedmačtyřicetiletý muž od května minulého roku do března letošního roku pravidelně vyhrožovat své bývalé manželce a dceři prostřednictvím SMS správ. "Bývalé manželce psal zprávy, které u ní opravdu mohly vzbudit důvodnou obavu. V jedné ze zpráv napsal: Zabiju tebe i tvé děti. Psal jim také zprávy, co jim všechno udělá," popsala řádění muže státní zástupkyně Štěpánka Růžičková.

Podle jejích slov k fyzickému násilí nedošlo, jednalo se pouze o slovní útoky, které však nabíraly na intenzitě. Poškozené si několikrát změnily telefonní čísla. Obžalovaný muž je ale stejně nepřestal kontaktovat. Peníze požadoval dokonce i od svého nevlastního syna. "Nutil ho k vydání finančních prostředků. Od manželky žádal peníze na jídlo a plot," doplnila Růžičková.

Sklony k páchání trestné činnosti

Muž měl také poškodit dům, ve kterém obě ženy bydlí. Upozorňoval je, aby se raději nepohybovaly venku, nebo by to mohlo špatně skončit. Trestní oznámení se rozhodly podat poté, co muž začal hrozit zabitím. "Je zřejmé, že obžalovaný má sklon k páchaní trestní činnosti. Odvolání proto zamítám a rozhodnutí soudu je konečné," uzavřela celou věc soudkyně Jirsová.

Pokud se odsouzený neodvolá k nejvyššímu soudu, nastoupí k výkonu trestu, který mu soud stanovil na dva roky nepodmíněně.

BARBORA NEŠPOROVÁ