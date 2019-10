„U tohoto případu bylo původně kriminalisty zahájeno trestní čtyřicetiletého muže pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy ve třetím odstavci, tedy spáchaném na osobě mladší 15 let. S ohledem na závěry znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a klinické psychologie, bylo trestní stíhání obviněného zastaveno pro jeho nepříčetnost a bylo navrženo příslušnému soudu, aby uložil ústavní psychiatrické léčení,“ informovala bez dalších podrobností pardubická policejní mluvčí Markéta Janovská.

Krátce po činu, poté co byl převezen před tribunál, který rozhodoval o jeho vzetí do vazby, seděl muž před soudní síní velmi klidně s rukama založenýma v klíně. „Nebyla jiná cesta, než udělat tohle,“ prohlásil tehdy bez náznaku lítosti otec zavražděného syna. Rodině jen vzkázal, ať vydrží, že to později vysvětlí. „Nikdy jsem nebyl klidný jako teď,“ dodal nakonec.