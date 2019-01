Před libereckým odvolacím soudem opět stanul bývalý plavčík obžalovaný z usmrcení z nedbalosti.

Liberecký bazén. | Foto: Deník

Odvolací soud v Liberci potvrdil ve středu 23. ledna osvobozující rozsudek pro plavčíka, který měl službu v osudný den, kdy v potrubí divoké řeky zahynul čtrnáctiletý chlapec. 24letý bývalý zaměstnanec libereckého bazénu byl obžalován z usmrcení z nevědomé nedbalosti, za které mohl jít do vězení až na šest let. O jeho nevině rozhodl Okresní soud Liberec loni v září. Proti verdiktu se odvolal státní zástupce.

„Žádné pochybení jsme v procesním postupu okresního soudu neshledali. Nemáme ani žádné výhrady vůči rozsahu dokazování. Byli vyslechnuti zaměstnanci bazénu, jeho návštěvníci i kamarádi poškozeného,“ vysvětlil soudce František Boštík, který také upozornil na atypické okolnosti, za kterých k tragédii došlo.

Podle něj se poškozený stal sám obětí svého jednání.

Jak už zaznělo u soudu dříve, čtrnáctiletý Adam a jeho kamarádi měli úmyslně poškodit mříž, která kryla otvor u odtokového potrubí divoké řeky. Podle soudce nebylo možné, aby si plavčík takového jednání všiml. „Chlapci utvořili hlouček, který mu ztížil výhled. Své chování se zřejmě snažili zakrýt, protože jejich jednání nezaznamenala ani svědkyně, která zrovna proplouvala kolem. Všiml si toho až později její syn, který se k místu potápěl,“ sdělil Boštík s tím, že otvor se nachází v hloubce asi 30 centimetrů ode dna a je špatně viditelný. Podle znalce v oblasti sportovních zařízení Zbyňka Kovářů sice trvalo chlapcům pět minut, než mřížku odstranili, zároveň ale upozornil, že stanoviště u této atrakce je špatně řešené, protože plavčíci museli sledovat dění na více stranách.

Jak Boštík připomněl, kolegové obžalovaného také potvrdili, že kdyby byli na jeho místě, dopadli by stejně. „Sledovali, zda někdo neskáče do vody, nehází míčem a podobně. S tím, že by někdo vědomě zařízení ničil, se ještě nesetkali,“ vysvětlil soudce s tím, že aktivita nezletilých nemusela působit nápadným dojmem. Samotný otvor podle něj není nebezpečný. „Jak vyplývá ze znaleckých posudků, sací síla nebyla tak silná, aby vtáhla člověka. Nebezpečí vzniklo, až když došlo k ucpání otvoru a vznikl tak podtlak. Musel tam vlézt, aby k tomu došlo,“ objasnil Boštík.

Za dostatečné považuje odvolací soud také to, že se při hlavním líčení pouze četly výpovědi kamarádů poškozeného, kteří se měli na odstranění mřížky podílet. „Dva z nich odmítli připustit odpovědnost. Třetí doznal, že se k otvoru potápěli a kopáním se ji snažili vyhnout dovnitř,“ dodal Boštík.

Nešťastná lumpárna

K tragédii došlo 3. září 2016, den před plánovanou odstávkou bazénu. Kolem deváté hodiny večer nahlásil chlapcův otec, že syn odešel na bazén a dosud se nevrátil. Po rozsáhlé pátrací akci bylo chlapcovo tělo nalezeno v odtokové rouře takzvané divoké řeky. Následná pitva ukázala, že zemřel udušením. K předchozímu soudnímu řízení se připojili i pozůstalí, kteří požadovali náhradu školy 3,5 milionu korun za nemajetkovou újmu. Jejich nároky soud odmítl.

Sám obžalovaný nad událostí vyjádřil lítost.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu je možné podat dovolání.