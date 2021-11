Kopance, facky. Začal soud s dozorci z Rýnovic. Měli svévolně trestat vězně

ČTK





V Jablonci nad Nisou začal ve čvrtek 11. listopadu soud se třemi dozorci z věznice Rýnovice, jednání je neveřejné. Podle státního zástupce svévolně trestali vězně, a to i fyzicky kopanci a fackami. Obžalování jsou ze zneužití pravomoci úřední osoby a z přečinu porušení povinnosti dozorčí služby. Dvěma hrozí až deset let vězení a jednomu pět let. Z toho samého je v dalších třech kauzách obžalováno dalších 12 dozorců z Rýnovic.

Věznice Rýnovice v Jablonci | Foto: ČTK