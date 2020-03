„S ohledem na stav nalezených ostatků existuje podezření, že dotyčný člověk zemřel cizím zaviněním. Pracovně byla věc zatím kvalifikována jako zločin těžkého ublížení na zdraví,“ konstatoval dříve mluvčí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Pavel Bužga a na aktuální dotaz Deníku dodal, že totožnost oběti je stále neznámá.

Na děsivý nález narazil „hledač pokladů“ s detektorem kovů. Kostra ležela v mělkém hrobě na kraji listnatého lesa. Hledač si nejprve všiml vyčuhující kosti ze země, až vzápětí mu došlo, že je zřejmě lidská. Na místo okamžitě vyjeli kriminalisté i hasiči. Ti pak z mělkého hrobu vyhrabali celou lidskou kostru. S největší pravděpodobností se jedná o ostatky muže. V zemi byly mezi patnácti a dvaceti lety. V hrobě byla i pogumovaná textilie, do níž bylo tělo zabaleno.

Může jít o cizince

Policisté intenzivně spolupracují i s kriminalistickým ústavem a snaží se pečlivě analyzovat všechny nalezené stopy včetně například zdravotních anomálií nalezených na kostře. Vzhledem k problémům s určením totožnosti není vyloučeno, že může jít o cizince. Specialisté se snažili vytvořit na základě lebky i podobu muže. Jde ale o velmi přibližnou kresbu, která podle šéfa vysočinské mordparty Pavla Kubiše není v takové vypovídající hodnotě, aby ji mohli zveřejnit.

„Naše postupy nebudeme zatím komentovat. Mohu pouze říci, že na případu intenzivně pracujeme,“ zopakoval Pavel Kubiš.

Místo nálezu ostatků navíc leží těsně vedle velmi frekventované hlavní silnice I/38 mezi Havlíčkovým Bodem a Kolínem, proto není vyloučeno, že tělo bylo bylo na místo dovezené z větší vzdálenosti a vybráno bylo zcela náhodně.

Voják z Habrů to není

Deník hned po nalezení těla připomněl několik pohřešovaných osob, z nichž by nález mohl odpovídat Miroslavu Langovi z nedalekých Habrů. Ten je pohřešován od roku 2004. Voják z povolání odjel z domova pro údajnou výhru do Prahy a už se nikdy neozval. Že by ostatky patřily Langovi je ale nepravděpodobné, protože jeho profil stále figuruje v policejní databázi pohřešovaných osob.

Na Vysočině se obdobný případ stal v roce 2008 u Kožichovic na Třebíčsku, kde kosterní ostatky vyhrabala divoká prasata. Podle policie šlo pravděpodobně o cizince, který byl zastřelen. I přes veškerou snahu kriminalistů se ale dodnes nepodařilo oběť identifikovat. Případ, který od začátku vyšetřovali brněnští kriminalisté zůstává i po letech stále neobjasněn.

Vysočina podle Pavla Kubiše nemá od vzniku krajského ředitelství v roce 2010 žádný neobjasněný případ vraždy.

„Pokud jde o násilné trestné činy, zmínil bych loupežné přepadení vozu s penězi na Jihlavsku. Sice jsme obvinili konkrétní osobu, ale u soudu byla viny pravomocně zproštěna. Přesto jsme přesvědčeni, že jsme obvinili toho pravého pachatele,“ uvedl Pavel Kubiš k případu, který by se s ohledem na rozhodnutí soudů mohl mezi takzvané policejní pomníčky počítat.