Dvě zraněné děti si vyžádal úterní útok nožem v Základní škole Komenského v Domažlicích. K činu došlo na druhém stupni. Podle informací Deníku měla být agresorem žačka, která propadla. Policie útočníci zajistila během několika minut. „Policisté dostali oznámení o útoku nožem na základní škole v Domažlicích. Jedna žákyně napadla nožem dvě děti. Policisté jsou přímo na místě, rodiče dětí jsou informováni. V současnosti už nikomu žádné nebezpečí nehrozí,“ ujistila policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Podle policie nejsou zraněné děti v ohrožení života. „Jsou v péči zdravotníků, stejně jako další dítě, které bylo v šoku. Na místě jsou naši krizoví interventi, kteří jsou připraveni poskytnout psychickou pomoc potřebným," dodala Brožová.

Mluvčí zdravotnických záchranářů Lukáš Uherek informoval, že na místě události zasahovaly dvě výjezdové skupiny záchranářů, skupina RV s lékařem a inspektor provozu. "Do péče jsme si převzali dvě děti, nejsou v ohrožení života," konstatoval Lukáš Uherek. Doplnil, že po ošetření je záchranáři převezli do zdravotnického zařízení. Vzhledem k věku dětí nemohl blíže upřesnit, do kterého.

Podle vyjádření policistů na síti X je od počátku na místě prvosledová hlídka z obvodního oddělení Domažlice, jejich kolegové z dopravního inspektorátu, následně na místo přijeli další policisté, včetně těch ze služby kriminální police a vyšetřování.

Místostarosta Domažlic svolal na jedenáctou hodinu krizový štáb města, kam dorazí i hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Škola pro dnešek ukončila vyučování na druhém stupni, první stupeň pokračuje ve výuce.

Podrobnosti připravujeme.