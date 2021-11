Pětatřicetiletá Martina P. z Liberecka je aktuálně hledaná policií a soud tak proběhl v její nepřítomnosti. Podle obžaloby matka rezignovala na léčbu syna se silnou cukrovkou. „Nechodila s ním k doktorovi, píchala mu inzulin nepravidelně a do diabetického deníku mu zapisovala zkreslené údaje o hladině cukru v krvi. To probíhalo asi 6 až 8 týdnů. Chlapec musel být hospitalizován na oddělení JIP v liberecké nemocnici. Matka mu způsobila těžké ublížení na zdraví,“ uvedla u soudu státní zástupkyně Iva Plšková.

Matka podle ní věděla, jakou péči syn potřebuje, ale přesto mu ji neposkytla. „To, že byl hospitalizován a nedošlo k horším následkům na zdravotním stavu chlapce, je výsledek práce pediatričky, která se potom, co si matka nevyzvedla dávky inzulinu, vydala osobně do místa jejich bydliště a hledala je. Po nalezení a vyšetření jel chlapec přímo do krajské nemocnice,“ vysvětlila státní zástupkyně s tím, že chlapci hrozila diabetická ketoacidóza. Ta je život ohrožující komplikací.

Žena obvinila partnera ze znásilnění dcery, ten u soudu nařčení odmítá

Martina P., na kterou je vydán zatykač, a která se pravděpodobně vyskytuje v zahraničí, byla uživatelkou pervitinu. Podle odborného posudku byla v době vyšetření „v zanedbaném stavu, na rukou měla známky po vpichách jehly, měla na sobě obnošené oblečení a zapáchala. Drogy užívala pravidelně jednou za dva dny,“ napsal lékař Jaroslav Tržický. U ženy nebyla diagnostikována žádná psychická choroba ani porucha. Chlapec, který skončil v nemocnici, odtud putoval do dětského domova, kde je doposud. Matka mu občas pošle balíček nebo pohled. Nestará se ani o další své děti, které také skončily v ústavní péči.

„Matka má trvalé bydliště na radnici, nespolupracuje a je po ni vyhlášeno pátrání. V květnu letošního roku dostal její další syn balíček, který byl odeslán ze Šluknova. Ten samý měsíc mu volala,“ přečetla soudkyně Marta Pražáková informace, které o rodině poskytlo liberecké oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Podle obžaloby matka péči o syna s těžkou cukrovkou zanedbávala dlouhodobě. „Když bylo dítě hospitalizováno v Motole, bylo zasmrádlé a opruzené. Šlo o selhání matky v péči o syna. Nezvládala základní postupy a péči o diabetes. Výsledky v diabetickém deníku upravovala tak, aby zahladila extrémní hodnoty měření. Když došlo k hospitalizaci v liberecké nemocnici, bylo dítě v těžké hyperglykemii s hodnotami šestkrát vyššími, než je norma. V tom stavu byl několik týdnů a ohrožovalo ho to na životě. Obžalovaná tak naplnila znaky trestného činu těžkého ublížení na životě,“ řekla státní zástupkyně Plšková v závěrečné řeči a navrhla pro Martinu P. trest 5 let ve věznici s ostrahou a ochrannou ústavní léčbu.

Národnostní urážky a spor kvůli čistotě. Hádka dvou cizinců vyvrcholila vraždou

Obhájce obžalované Alexander Petričko uvedl, že Martina P. „nevyrůstala v ideálních rodinných podmínkách a nedocházelo jí, co je svým jednáním schopna spáchat a jaké jsou důsledky tohoto chování.“

Soudkyně Marta Pražáková v rozsudku konstatovala, že Martina P. je vinna a odsoudila ji na 5 let odnětí svobody ve věznici s ostrahou. Ústavní léčbu ji ale nenařídila. „Soud neshledal podmínky pro uložení ochranné ústavní léčby. Soud se v rozsudku přiklonil k návrhu obžaloby a vyměřil trest na spodní hranici trestní sazby, tedy 5 let. Zároveň musí obžalovaná uhradit Všeobecné zdravotní pojišťovně náklady na léčbu dítěte ve výši 63 tisíc korun,“ uvedla soudkyně Pražáková. Obhajoba i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na odvolání.