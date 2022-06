Podle místních je zápach agresivní a objevuje se každý den. „Já bydlím v Juliánově, takže ten zápach dobře znám. Takový kovově chemický smrad. Když vám to naletí do bytu, tak nemáte šanci to vyvětrat," pospala obyvatelka Stanislava Herzánová. Několik lidí ze sousedství se jí prý svěřilo, že malé děti po nadýchání se zápachu zvrací.