Na otázku, proč parkuje, kde parkuje, dvaapadesátiletý muž jen pokrčil rameny a odvětil, že se mu to také úplně nezdá a z vozu vystoupil.

„Jeho pohyby a zastřená výslovnost vzbudily ve strážnících dojem, že by mohl být pod vlivem alkoholu. Muž to ani nepopíral a hlídce řekl, že vypil asi šest deci vína. Připojil i vysvětlení, že vůz řídil jeho kamarád, který si odběhl do bytu vzdáleného asi čtvrthodinu chůze,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Jakmile však strážníci muže upozornili, že jen v posledním úseku cesty projel automobil nejméně pod třemi městskými kamerami a pravdivost tvrzení nebude složité ověřit, šel s pravdou ven.

„V tu chvíli se přiznal, že si přijel k nádraží koupit jídlo a auto opravdu zaparkoval. Dechová zkouška pak prokázala hodnotu přesahující 1,3 promile alkoholu. Zůstal k nim upřímný a překvapil je informací, že má zakázáno řídit motorová vozidla a o průkaz přišel před sedmi lety,“ doplnil Ghanem.

Hlídka tak muže předala státním policistům pro důvodné podezření z trestného činu.