Zavražděná pošťačka měla tři děti. Pachatel havaroval na D6 s postřelenou hlavou

„V prvé řadě nám je skutečně líto tragické události, kterou naši kriminalisté vyšetřují a u které pevně věříme, že budou všechny okolnosti brzy objasněny. S ohledem na fázi prověřování v tuto chvíli nemůžeme uvádět více informací, než jaké jsme již sdělili a zároveň opětovně ubezpečujeme, že jakmile bude možné v případu sdělit něco nového, tak tak učiníme,“ komentuje událost mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Policie: Případ jsme předali správnímu orgánu

„Naši policisté se zabývali oznámením, které se týkalo protiprávního jednání vůči poškozené dvaačtyřicetileté ženě. Na základě informací od poškozené, výslechu dalších osob a operativního šetření byla věc standardně předána správnímu orgánu, jelikož tento typ protiprávního jednání a především sankce řeší správní orgány, nikoliv Policie České republiky. Ačkoliv sama poškozená dvaačtyřicetiletá žena nerozporovala výsledky původního šetření, i tak je naším zájmem vyvrátit jakékoliv spekulace, a proto necháváme prověřit postup policistů oddělením vnitřní kontroly,“ dodal Kopřiva.

K tragédii došlo v objektu pošty v DalovicíchZdroj: Deník/Jana Kopecká

Redakce Deníku obdržela od nejmenovaného zdroje několik závažných materiálů. Jde především o dvě videa a jeden inzerát. Na prvním videu jsou dva muži, kteří se objímají, je to Marcel K. a další bývalý přítel zavražděné.

„Tak Adriano, my tě zdravíme. Ve finále se z nás stali kámoši. Tak teď už jsme na tebe vlastně dva,“ říká dávný expartner. „No, a užij si to, holka. Hahaha, s tím tvým libovcem, vole. Tak čau kámo,“ dodává smějící se Marcel K. Žena totiž Marcela K. měla opustit a našla si nového partnera. Toho vrah zmiňuje ve vzkazu jako libovce.

Obcí na Karlovarsku otřásla vražda ženy. Místní pohřbívají nepravou

Dvaačtyřicetiletá Adriana pracovala na dalovické poště. Další video pochází z průmyslové kamery z této pošty. Je na něm vidět, jak oběť přichází ke dveřím, zamyká venkovní mříž za nimi a pak rychle zabíhá za přepážku. Jen pár vteřin na to se dveře otevírají a za mříží zůstává Marcel K. Další video z července dokládá, že vrah na poštu docházel opakovaně. V přeposlaném inzerátu z 19. září, který byl tedy zveřejněn šest dní před vraždou, pak stojí, že Marcel K. prodává svou rybářskou chatku s odůvodněním: „Já už bohužel nevyužiji. Bohužel mi to spadlo do jiné sekce a nejde to změnit.“

Spáchal sebevraždu

Zavražděná žena působila na dalovické poště, kde i bydlela, teprve od letošního května. Vrah ji zastřelil v pondělí 25. září krátce před 14 hodinou v pronajatém bytě. Následně nasedl do auta a vydal se po D6 směrem na Sokolov. Během jízdy se ale střelil do hlavy a způsobil tak vážnou dopravní nehodu u Transmotelu. Svým činem tak ohrozil další řidiče. Marcel K. podlehl střelným zraněním.