Ženy čelí obvinění kvůli údajné nevhodné péči o děti v období nejméně od roku 2018 do poloviny roku 2021. Trestní stíhání je založené na výpovědích bývalé zaměstnankyně a rodičů dětí, které jesle před lety navštěvovaly. Podle informací Deníku je mezi poškozenými desítka dětí.

Bití, nadávky, nevhodné formy trestů. Policie šetří dění v žateckých jeslích

Část důkazů, jimž je obvinění podloženo, tvoří fotografie a videonahrávky natočené na mobil bývalou zaměstnankyní jeslí.

„Na nich jsou slyšet plácání dětí, vulgární výrazy a nevhodné chování vůči nim,“ stojí v obvinění. Podle něj docházelo v jeslích k nepřiměřeným trestům v podobě plácání dětí přes hlavu, ruce, tahání za uši a vlasy, děti zůstávaly v počůrané nebo pokakané plínce, za trest chodily za dveře nebo do kouta.

Ženy obvinění odmítají

Obviněné ženy to ale ve svých výpovědích podle informací Deníku popřely. Co se týká nevhodného trestání dětí, prý se vše snažily řešit se „zlobivými“ dětmi domluvou. „Nikdy se nestalo, že by děti chodily za trest někam do kouta nebo za dveře. Za trest děti sedí vždy vedle tety,“ uvedla jedna z obviněných.

Nebezpeční delikventi vedoucí kroužky? V práci s dětmi jim má zabránit registr

Jedna z nich ale při výslechu na policii připustila, že slyšela od kolegyň vulgární slova směrem k dětem a upozornila je na nevhodnost jejich používání. Podle obvinění padala v jeslích slova spratku, mrcho, smrade, hajzle, parchante.

Co se týká fyzických trestů, obvinění stojí na svědectví, že děti dostávaly na zadek třeba v případech, když nemohly usnout po obědě a dlouho se převalovaly v postýlce.

Používaly fyzické tresty?

Fyzické tresty se ale v žateckém zařízení údajně používaly různé. Obviněné plácaly děti otevřenou dlaní přes hlavu a ruce, dostávaly přes hlavu i hračkami, tahaly je i za vlasy a uši, tahaly děti za ruce do vzduchu, když chtěly někam přenést a hodily je na lino. Když neposlouchaly, třeba u oběda odsunuly dětem židli u stolku, aby spadly na zem.

I to obviněné odmítají. Jedna z nich připustila, že sice k nějakému tomu plácnutí dítěte přes ruku docházelo, ale prý s úmyslem, „už to nikdy nedělej“.