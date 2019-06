„Lituji všeho a doznávám se k činům, které vedly k podvedení nejen úvěrových institucí, ale také lidí, kteří mi věřili a já jsem jim lhal,“ prohlásil obviněný před soudem v Uherském Hradišti.

Podle svých slov se měl mezi lety 2013 až 2017 podílet na přeshraniční fúzi, která však ztroskotala na investorovi. Právě v té chvíli měl nastat zlom.

„Do té doby jsem popravdě sděloval účely půjček a věřil jsem, že dokážu peníze vrátit. Po odchodu investora jsem však začal o účelu půjček lhát a podvádět. Vytloukal jsem klín klínem,“ litoval Petr Vladovič.

Situace v té době měla dojít až tak daleko, že se bývalý člen ODS a posléze ZEMANOVCŮ stal závislým na pervitinu a pokusil se ukončit svůj život.

„Ještě před vzetím do vazby jsem chtěl napsat dopis, v němž bych všechny podvody doznal. Nyní se však chci napravit a vrátit svůj život před rok 2014, který problémy s půjčkami odstartoval,“ přesvědčoval Vladovič předsedkyni senátu Okresního soudu v Uherském Hradišti Evu Šišperovou.

Jako důkaz svého rozhodnutí změnit a znovu nastartovat svůj život zmínil Petr Vladovič i své vzetí do vazby, které přišlo 7. listopadu.

„Ačkoliv jsem věděl, že budu zatčen, dostavil jsem se v ten den k policejnímu výslechu a vydal se do rukou spravedlnosti. V budoucnu chci vše do jediné koruny vrátit a upřímně doufám, že se mi to podaří,“ objasnil své další úmysly Petr Vladovič.

Před jeho výpovědí si vzal slovo okresní státní zástupce Michal Potomský, jenž po většinu času četl dlouhý seznam dlužníků a vypůjčených částek.

„Jednotlivým poškozeným způsobil svým jednání škodu v celkové výši dvou milionů 644 tisíc korun. Mimo tyto výpůjčky si půjčoval také peníze u úvěrových společností při uvádění nepravdivých informací,“ vyjmenovával Michal Potomský.

Celková dlužná částka by měla přesahovat tři miliony korun. Jako hospodář veřejného majetku při zastávání funkce starosty Slavkova však měl být Petr Vladovič svědomitější.

„V obci jsme byli s jeho prací spokojeni a nemile nás samozřejmě překvapila zpráva, že se dostal v osobních životě do problémů. Jeho práce ve funkci starosty ale byla standardní. Naopak byl pracovitý a své povinnosti si tehdy poctivě odmakal,“ dodal současný starosta Slavkova Libor Švardala.

Petr Vladovič



Někdejší regionální politik Petr Vladovič se narodil v roce 1986 v Uherském Hradišti. Od mala žil ve Slavkově a ještě před dokončením maturitní zkoušky se stal aktivním členem Občanské demokratické strany (ODS).



Pouhé dva roky po vstupu občanským demokratům je zvolen do zastupitelstva Slavkova a následně se stává v obci starostou, což mu vyneslo popularitu jako nejmladšímu starostovi v České republice. Už v roce 2010 však kandiduje jako lídr za Zlínský kraj do Poslanecké sněmovny na straně ZEMANOVCŮ, kam se však neprobojoval.



Rok poté se stahuje z politiky a rezignuje také na svůj mandát obecního zastupitele. Mezi tím se Petr Vladovič věnoval také ekonomickém poradenství jako OSVČ. Právě toto podnikání jej však mezi lety 2014 až 2017 uvrhuje do kolotoče nesplacených závazků svým věřitelům, kvůli čemuž je na podzim roku 2018 vzat do vazby.