Kotec stojí na samém okraji obce, která je místní částí města Vejprty. Chovatelka do něj umístila čtyři vzrostlé psy. „Dovnitř nevidíme, což je možná dobře, i takto se nám špatně žije s vědomím, jak na tom jsou,” uvedla mladá žena, která žije poblíž. „Jakmile se ale zešeří, slyšíme jejich štěkot. Burácí tady pokaždé od devíti do jedné v noci. Asi se bojí, nevím,” dodala. Jméno zveřejnit nechtěla kvůli napětí, které ve vsi panuje.

Podle jejích slov jsou psi většinu dne sami. Chovatelka či její partner obvykle přijíždějí jednou denně, aby je nakrmili. „To trvá tak patnáct minut. Za tu dobu je těžko stihnou vyvenčit, nikdy jsme ty psy neviděli mimo klec,” doplnila žena. „Také už se stalo, že se tu dva dny nikdo neukázal. Ti psi jsou opravu neskuteční chudáci. Jen jsou tady 'uklizení' daleko od majitelů, kteří žijí v Kovářské,” dodala.

Způsob, jakým jsou psi chovaní, vadí také staršímu páru z Českých Hamrů. „Je to špatný, myslíme si, že je to množírna,” uvedl. „Smutné je, že s tím úřady nic nedělají,” pokrčil rameny.

Zamřížovaná část kotců, ze které se dívají čtyři páry psích očí, míří na německou stranu. Na dohled ji má zástupce radnice německého Hammerunterwiesenthalu Toralf Kirsten s celou svou rodinou. Bydlí hned naproti. Podmínky, v nichž psi žijí, jsou optikou přísných německých zákonů na ochranu zvířat nepřijatelné.

Místní mají starost nejen o psy, které litují. Obávají se také, co by nastalo, kdyby utekli. Podle jejich slov nejsou příliš zvyklí na lidi a pozemek není z větší části oplocený.

Kontroly odhalily porušení zákona

Případem v Českých Hamrech už se zabývala Státní veterinární správa pro Ústecký kraj (KVSU). Podnět na podezření z týrání obdržela v květnu, tedy krátce poté, co byli psi do kotců umístěni. Následně tam několikrát přijela na místní šetření. Závěry nebyly pro chovatele nijak příznivé.

„Při kontrolách bylo zjištěno závažné a opakované porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,” konstatoval ředitel veterinárních inspektorů Daniel Macháček. „Vzhledem k dlouhodobému opakovanému týrání zvířat a neplnění povinností chovatele podala KVSU podnět k přestupkovému řízení příslušné obci s rozšířenou působností, Městskému úřadu Kadaň, a současně navrhla umístění zvířat do náhradní péče,” doplnil.

Na zamřížovanou část je vidět z německé strany.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

Případ se tak přesunul do pravomoci městského úřadu v Kadani. Ten však věc uzavřel a navzdory návrhu veterinárních inspektorů zvířata ponechal tam, kde byla. Úřad totiž neshledal dostatečné důvody pro odebrání. „Ti psi nejsou zanedbaní,” zmínil vedoucí odboru životního prostředí Jiří Frajt. „Byly tam zhoršené chovatelské podmínky, nebylo to ale na odebrání. To je až poslední možnost,” upozornil.

Kvůli českohamerským psům dokonce došlo na setkání starostů Kadaně, Vejprt a německého Oberwiesenthalu s chovatelkou. Ta přislíbila, že situaci napraví a do konce léta psy prodá. Ve skutečnosti ale prodala jen jednu fenku a její místo zaplnila další. „Na její místo byla umístěna jiná, také pravděpodobně častými vrhy zubožená fena,“ uvedla Daniela Kelch, která spolupracuje s německou radnicí. „Je zde velké podezření, že mají psy rozmístěny v různých krajích za účelem rozmnožování,“ dodala.

Že počet psů v kotcích neubyl, ale naopak se tam tísní čtyři velcí psi, na místě ověřila redakce Chomutovského deníku. Ta se snažila také kontaktovat majitelku a jejího druha na jejich adrese v Kovářské, to se ale nepodařilo.

Mizející naděje, že bude problém vyřešen, žene německou stranu opět k jednacímu stolu. „Začátkem září se chceme znovu sejít se starostou Kadaně a starostkou Vejprt, abychom zjistili, zda se něco stalo,“ uvedl Toralf Kirsten pro saský deník Fraie Presse. Jedná se o lokální médium, které se kauzou zabývá už delší dobu.