„Jen dvě svítící, blížící se světla. Jako oči kočky. Na sekundu nevíte, co se děje. Pak zvuk motoru. V tom okamžiku si uvědomíte, že to jsou světla auta. Ale nevěříte tomu, protože tam auta nesmí. Viděla jsem přejetý kočárek, pak svého známého, který tam ležel,“ tak popisovala zážitek, na který se snaží zapomenout paní Alena L.z Uherského Hradiště.

Krajský soud ve Zlíně začal v úterý projednávat neuvěřitelný případ.

Loni 4. července šla Alena L. směrem ze sídliště Štěpnice do centra města. Zvolila zkratku, kterému se říká „myší díra“. Jde o malý tunel, do kterého se nesmí vjet ani na kole.

ŘIDIČ ZABIJÁK

Nikdo nečekal, že do něj vjede auto, které bude řídit muž pod vlivem pervitinu. Na místě zůstal těžce zraněný muž. Další lidé, kteří stačili utéct, skončili v šoku. Jen díky shodě šťastných náhod neměla celá událost tragické následky.

Případ původně začal jako pronásledování vozidla, které nedalo přednost policejnímu automobilu. Provinilec se snažil hlídce ujet. Doslova za každou cenu.

„Vozidlo jelo velkou rychlostí, otočilo se do protisměru, tak jsme se vydali za ním. Když řidič vjel do místa, odkud nemohl dál, vyběhl jsem z vozidla za ním. On na nás začal najíždět, nezastavoval, zrychloval,“ uvedl jeden z policistů, který ten den u události zasahoval.

„Dal jsem varovný výstřel do země a utíkal směrem k vozidlu. To mířilo na mě, chtělo vjet zpět na cestu, uskočil jsem,“ přiblížil policista u soudu.

Z obžaloby mimo jiné zaznělo, že pronásledovaný muž vjel bez ohledu na chodce do tunelu spojujícího sídliště a centrum. Jednoho z chodců srazil na zem. Ležícího, těžce zraněného muže se snažil třikrát přejet tím způsobem, že couvl a opakovaně se rozjel dopředu.

„Za zločin vraždy ve stadiu pokusu, zločin těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusa přečin výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu, mu nyní hrozí až výjimečný trest,“ uvedl státní zástupce Martin Malůš.

KŘIČEL JSEM BOLESTÍ, POPISUJE SVĚDEK

„Byl jsem v myší díře a bavil jsem se se známou. Vtom jsem uslyšel na ulici Husova z dálky houkání policie. Najednou do tunelu, ve kterém bylo dost lidí, vjelo to auto. Srazilo mě. Zůstal jsem ležet a auto na mě znovu vjelo. Byla to strašná bolest. Strašná. Křičel jsem: Ne! Ne! Ne! Ležel jsem a čekal, co bude. Auto na mě zůstalo stát, túrovalo. Pak couvlo zpátky a zase na mě najelo. Pak mi stálo na noze. Křičel jsem: Zastav! Ale on dvakrát couval, dvakrát na mě najel předním kolem a jednou zadním,“ tak popisoval korunní svědek a poškozený senior, situaci, při které mu šlo o život.

Ač je tento muž v seniorském věku, do loňské události aktivně sportoval.V současnosti kvůli zdravotním problémům již nemůže. „Pořád mě ta noha bolí,“ stěžoval si při své výpovědiu soudu.

„Udělal jsem obrovskou hloupost, je mi to moc líto, hlavně toho zraněného pána. Jsem ochoten mu splácet peníze. Nevím kolik, nepracuji. Do práce půjdu, až mi vyndají šrouby z nohy,“ nastínil obžalovaný šestatřicetiletý Martin Š. z Kyjova. Recidivista byl v minulosti již devětkrát trestaný.

K jednání jej doprovodila vězeňská eskorta. Podle znalce v oboru psychiatrie Pavla Konečného, nebyl obžalovaný „mimo realitu“. „Rozpoznávací a ovládací schopnosti byly sníženy, ale nebyly v žádném případě vymizelé. Obžalovaný neměl přerušen kontakt s realitou,“ zdůraznil znalec.

Další odborné posudky bude soud projednávat ve středu, kdy hlavní líčení pokračuje. U soudu zazní další výpovědi a znalecké posudky.