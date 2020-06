Událost se stala ve středu večer v okolí Jablonného a Cvikova. Policie si mladého řidiče všimla, když projížděl obcí Lvová, protože značně překročil nejvyšší povolenou rychlost. Když za ním hlídka vyrazila, muž nezpomalil, naopak ještě přidal.

Přejít do galerie

Pronásledování řidiče policií. | Video: Police ČR

Řidič na znamení policie, aby zastavil nereagoval, a ujížděl ze Lvové směrem do Cvikova. Když ho hlídka poprvé dojela, měla na tachometru 230 kilometrů v hodině. Zběsilou jízdou řidič pokračoval až do Cvikova k autobazaru. Tam prudce odbočil do města, aby se znovu vrátil na hlavní silnici.