Šarapatka na twitteru uvedl, že vyčká do 16. ledna. Pokud omluvu neobdrží, bude se jí domáhat prostřednictvím soudní exekuce. „Nic jiného jsme nečekali,“ napsal v reakci na podané dovolání Šarapatka. Na omluvu chce počkat do příštího pondělí. „Neobdržím-li omluvu, posíláme občana Zemana 17.1. do soudní exekuce,“ doplnil.