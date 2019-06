Na obchodní zóně Otvice poškodila zboží, poté se agresivně chovala vůči kolemjdoucím i prodavačkám. „Přitom měla z bundy vytáhnout injekční stříkačku, kterou proti prodavačkám měla namířit,“ doplňuje k případu mluvčí policie Alena Bartošová. Do konfliktu se dostala i s policistkou, která venku řešila dopravní přestupky. Prodavačky ji upozornili na možné krádeže a když chtěla policistka vidět po ženě ruce, došlo k napadení.

„Měla policistku opakovaně měla bodnout injekční stříkačkou do předloktí,“ doplňuje mluvčí policie. Útočnici převezla policie do cely a podrobila testům na drogy, který vyšel pozitivně. Je obviněná z násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Na soud čeká ve vazbě. Podle sdělení policie od začátku roku bylo v okrese napadeno šest policistů. Injekční stříkačkou to bylo jedinkrát, popisují to jako výjimečný případ.