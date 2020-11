„Hlídka se na místo dostavila v okamžiku, kdy ženě pod nohama hořely dvě tašky. Oheň strážníci okamžitě uhasili kbelíkem vody, který jim poskytl svědek celé události,“ popsala situaci mluvčí Městské policie (MP) Pardubice Lucie Klementová. Padesátiletá žena byla velmi rozrušená a měla zpomalené reakce, byla také opilá. Hlídce sdělila, že se polila alkoholem a chtěla se zapálit.

„Z kamerových záznamů však není patrné, že by žena nějak více manipulovala s alkoholem a polila se. Lze pozorovat vzplanutí příruční tašky, kterou poté žena dala na zem, kde oheň přeskočil i na igelitovou tašku. V jednom okamžiku obsah tašky způsobil intenzivnější zahoření, avšak ani to s ženou nehnulo,“ dodala Klementová. Žena byla lehce popálená, proto si ji do své péče převzali záchranáři.