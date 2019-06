/VIDEO/ Svou vlastní třiačtyřicetiletou matku napadl v ašském paneláku jednadvacetiletý syn. Ten měl ženu bodnout do tváře. Napadení předcházela hádka matky se synem, který poté sebral nůž v kuchyni a matku bodl do tváře. Žena se snažila zachránit a z bytu utekla na balkon. „Byla na balkoně a křičela o pomoc,“ řekl jeden ze svědků.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Sousedé ji naštěstí slyšeli a přivolali policejní hlídku. Ženě se mezitím podařilo syna odzbrojit, při obranném manévru se pořezat a ve chvíli, kdy si šel muž do kuchyně pro další zbraň, se skrýt do pokoje a zamknout se tam. Nakonec se jí podařilo utéct z bytu před dům, kde už byla přivolaná policejní hlídka. „Ta útočníka bezprostředně po činu zadržela a převezla do policejní cely,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva.