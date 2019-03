Pětašedesátiletá žena pobodala svého o dva roky staršího manžela. Podle předběžných výpovědí předcházely napadení vleklé spory dvojice. V neděli večer celá situace eskalovala.

„Žena v afektu vzala kuchyňský nůž, muže jím napadla a způsobila mu několik bodných ran,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková. I přesto, že ani jedna z ran nezasáhla žádný z životně důležitých orgánů, vyžádalo si zranění urgentní lékařskou pomoc a následnou hospitalizaci. „Muž je podle posledních informací ve stabilizovaném stavu,“ přiblížil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. Záchranářům volal nejprve napadený muž a poté i sama žena.

Ženu rovněž převezli záchranáři na ošetření do nemocnice. „Ihned po napadení manžela se sama poškodila na rukách a chtěla spáchat sebevraždu. Po potřebném ošetření a posouzení jejího zdravotního stavu lékařem ji následně policisté umístili do policejní cely,“ přiblížila Vlasta Suchánková.

Policisté již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy s trestní sazbou od deseti do osmnácti let. „Na základě dalších výslechů a šetření budou policisté zvažovat možné uvalení vazby na obviněnou ženu,“ dodala policejní mluvčí.

VRAŽDY NA JABLONECKU

Vraždy či pokusy o vraždu nejsou na Jablonecku moc frekventované. V loňském roce byl na 16 let vězení odsouzen Josef Giňa. Podle obžaloby 2. září 2016 večer v Jablonci znásilnil svoji čtyřicetiletou známou, s níž předtím popíjel alkohol. Aby zakryl svůj zločin, pokusil se ji zabít. Seděl jí na zádech, držel jí hlavu pod vodou v potoce a zároveň ji rdousil. Při napadení jí také kamenem zlomil kotník.

K šestadvaceti letům odsoudil Krajský soud v Liberci Milana Toráka. Ten pod vlivem emocí zasadil patnáctého září nad ránem své dceři několik bodných ran. Celý incident přitom sledovala po Skype jeho přítelkyně v Saudské Arábii.

O razanci jeho útoku svědčil počet bodných ran, kterých se podařilo napočítat na těle dívky. „Utrpěla dvanáct bodných ran, z nichž šest proniklo do oblasti hrudníku. Zasaženy byly plíce a srdeční komora," poznamenal soudní znalec Radovan Havel. „Smrt by neodvrátila ani poskytnutá lékařská pomoc. Jeden z bodných kanálů se zastavil až o hrudní páteř," doplnil znalec.

V březnu 2011 brutálně zavraždili dva mladíci sedmdesátiletého seniora v Tanvaldu. V roce 2012 byl Josef Husička, který akci naplánoval, odsouzen za loupež 8 let. Jeho dva komplice Leoše Lipenského a Ladislava Olaha, kteří seniora brutálně napadli, soud poslal do vězení na 17 let.

Příčinou smrti bylo, že senior nemohl dýchat. Měl totiž zalepený nos a ústa a současně se dusil zvratky. Utrpěl ale také řadu podlitin a měl zlomené žebro. O den později jeho tělo objevili hasiči přivolaní proto, že důchodce neotvíral. Vrazi si z bytu odnesli 1200 korun a dva mobilní telefony.