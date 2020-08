Po devětačtyřicetileté Jiřině Šagátové z Vysočan u Boru pátrají v současné době policisté. Naposledy byla spatřena v německém městě Worms.

Pohřešovaná Jiřina Šagátová. | Foto: Policie ČR

Jak uvedla policie, na základě provedeného šetření a podle zjištěných informací měla pohřešovaná žena odjet 18. srpna přes pracovní agenturu do Německa za prací. „Během cesty měla zdravotní potíže, a tak byla převezena do nemocnice ve městě Worms. Odtud byla následně propuštěna a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu,“ uvádí policejní zpráva.